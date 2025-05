Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der FC Bayern gibt U21-Nationalspieler Frans Krätzig an Red Bull Salzburg ab. Der Abwehrspieler unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2028. Als Ablöse waren zuletzt 3,5 Millionen Euro im Gespräch gewesen.

Der 22-Jährige war in der abgelaufenen Saison zunächst an den VfB Stuttgart, dann in der Rückrunde an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Krätzig hatte beim FC Bayern einen Vertrag bis zum Sommer 2027.