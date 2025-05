Der 1. FC Kaiserslautern hat Fabian Kunze von Hannover 96 verpflichtet. Der 26 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei. Kunze hat bislang 107 Zweitliga- und 48 Bundesligaspiele gespielt.

In der vergangenen Spielzeit lief Kunze in der 2. Bundesliga 30 Mal für Hannover auf. Vor seiner Zeit in Hannover spielte er in seiner Geburtsstadt bei Arminia Bielefeld.