Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Die ausgeliehenen Offensivspieler Fabian Rieder und El Bilal Touré verlassen den DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart und kehren zu ihren Stammvereinen Stade Rennes und Atalanta Bergamo zurück.

Rieder kam im Sommer 2024 an den Neckar und lief in der Fußball-Bundesliga 21 Mal für den VfB auf. Touré hatte in seiner Zeit bei den Schwaben mit einer Mittelfußverletzung zu kämpfen. Zuvor hatte er mit seinem Treffer zum 1:0 bei Juventus Turin den Stuttgartern den ersten Sieg in der Königsklasse seit 14 Jahren beschert.