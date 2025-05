Sieg in Elversberg: 1. FC Heidenheim bleibt erstklassig

Der 1. FC Heidenheim bleibt der Fußball-Bundesliga erhalten. Das Team von der Ostalb besiegte im Relegations-Rückspiel die SV Elversberg mit 2:1 (1:1). Leonardo Scienza sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 setzte sich somit in nur drei von 17 Duellen der Zweitligist durch.

Das erste Tor hatte Mathias Honsak (9.) für den FCH erzielt, der damit in sein drittes Bundesliga-Jahr geht. Für die Elversberger, für die es der erste Aufstieg in die Bundesliga gewesen wäre, war der zwischenzeitliche Ausgleich von Robin Fellhauer (31.) zu wenig. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.

Intensives Spiel von Beginn an

Das Spiel wurde vor 9.200 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Kaiserlinde in Elversberg von beiden Teams von Beginn an intensiv und ohne große Abtastphase geführt. Sowohl SVE als auch FCH suchten aus einer gesicherten Defensive schnell den Weg nach vorne, dank energischer Zweikampfführung kamen allerdings nicht besonders viele Torchancen dabei heraus.