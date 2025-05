Felix Brych pfeift letztes Spiel: Schiedsrichter beendet Karriere

Am Abend ist Felix Brych dann zu Gast im aktuellen sportstudio des ZDF ( 22:30 Uhr auf sportstudio.de ). Die Schiedsrichter-Abteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verriet in dem Instagram-Video mit Brych auch, wo der 49-Jährige zum 359. und letzten Mal in der obersten deutschen Spielklasse auf dem Platz stehen wird: Der Münchner wird unweit seiner Heimat die Partie zwischen dem FC Augsburg und Union Berlin (15.30 Uhr) leiten.