Die deutschen Basketballerinnen qualifizieren sich gleich doppelt für die WM: Als Gastgeberinnen und durch einen Sieg gegen Nigeria. Was das mit Trainer Lange zu tun hat.

Ist Bundestrainer Olaf Lange das Zünglein an der Waage?

Deutschlands Basketballerinnen schließen die WM-Qualifikation mit einem Sieg gegen Nigeria ab. Als Gastgeberinnen sind die Deutschen für das Turnier im September in Berlin bereits qualifiziert. 18.03.2026 | 0:17 min

Nach dem vierten Sieg im fünften Spiel hielten Deutschlands Basketballerinnen stolz das symbolische WM-Ticket in die Kameras. Das deutsche Team ist als Gastgeber bereits für die Basketball-Weltmeisterschaft in Berlin (4. bis 13. September) qualifiziert, sicherte jedoch mit dem erspielten zweiten Platz hinter Frankreich selbstständig die Teilnahme in Gruppe D.

Das abschließende Qualifikationsspiel gegen Nigeria gewannen die Frauen mit einem 81:73.

Das war emotional ein unglaublich wichtiger Sieg. „ Bundestrainer Olaf Lange

Besonders, weil mehrere Leistungsträgerinnen fehlten und die Mannschaft trotz dessen mit Willen, System und Disziplin bestehen konnte.

Olaf Lange als fehlendes Puzzlestück?

Olaf Lange ist erst seit wenigen Monaten im Amt, er folgte auf Lisa Thomaidis. Bereits jetzt hinterlässt er deutliche Spuren, denn das Team spielt schneller, aggressiver und mit mehr Dominanz. WNBA-Profi Leonie Fiebich lobte ihn als "Puzzlestück, das uns gefehlt hat".

Dennoch befinde sich die Mannschaft weiter "in einem Prozess", sagte Lange. Die intensive Woche in Lyon nutzte er, um sein System per Videostudium zu implementieren und sich optimal für die deutsche WM vorzubereiten.

Olaf Lange ist seit einigen Monaten Nachfolger der Kanadierin Lisa Thomaidis. Quelle: dpa | Tilo Wiedensohler

Herausforderungen in der Vorbereitung

Anfang August wird Lange zunächst fehlen, da er in der WNBA als Assistenzcoach an der Seite seiner Frau Sand Brondello gefordert ist. Zudem kommen die in den USA unter Vertrag stehenden Spielerinnen Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich und Lisa Geiselsöder erst kurz vor Turnierbeginn nach Deutschland.

In Lyon fehlten Sabally und Geiselsöder verletzungsbedingt, wollen in Berlin aber unbedingt dabei sein. Denn nur wenn Deutschland komplett ist, hat das Team bei allem Talent eine Chance auf eine Medaille.

Als Gastgeber sind die DBB-Frauen bereits für die WM in Berlin (4. bis 13. September) qualifiziert. In der Quali zeigen sie gegen Südkorea dennoch vollen Einsatz. 12.03.2026 | 0:13 min

Nach WM ist Olympia 2028 als langfristiges Ziel

Der Olympia-Zweite Frankreich schien nach der klaren 63:85 Niederlage noch zu groß zu sein. Langfristig gilt es somit, die Erkenntnisse der vergangenen Tage sacken zu lassen und zu analysieren. Am 21. April findet dann im Kraftwerk Berlin die Auslosung der Heim-WM statt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa