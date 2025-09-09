Basketball-EM: DBB-Team selbstbewusst gegen Doncics Slowenien

Die deutschen Basketballer stellen den Fokus auf das EM-Viertelfinale. Obwohl Sloweniens Superstar Luca Doncic ein überragendes Turnier spielt, sind die Deutschen favorisiert.

Co-Trainer Alan Ibrahimagic wird das DBB-Team gegen Slowenien coachen. Quelle: dpa

Nach der emotionalen Pressekonferenz von Bundestrainer Àlex Mumbrú, der aus gesundheitlichen Gründen bei den EM-Spielen das Hauptcoaching wieder an Co-Trainer Alan Ibrahimagic abgibt, stellten die deutschen Basketballer den Fokus auf den EM-Viertelfinal-Kracher am Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Slowenien und Luka Doncic scharf. Das DBB-Team will bei der EM den Traum vom ersten Titel seit 32 Jahren am Leben halten.

Der Weltmeister geht selbstbewusst in das mit Spannung erwartete Topduell gegen Slowenien:

Egal, wie überragend er ist: Auch er kann ein Team nicht allein besiegen. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir das bessere Team sind. „ Co-Trainer Alan Ibrahimagic über Doncic und das DBB-Team

Deutschland mit dem individuell besseren Kader

"Wir werden versuchen, das Spiel schnell zu machen und auf unsere tiefe Bank vertrauen", sagte Ibrahimagic und nannte damit bereits den Hauptunterschied zwischen Deutschland und Slowenien. Während im DBB-Team mehrere Spieler Verantwortung übernehmen können, ist der slowenische Kaderqualität hinter Gallionsfigur Doncic dünn. In der Vorbereitung auf die EM setzte sich Deutschland zweimal gegen die Slowenen durch, einmal mit und einmal ohne Doncic.

Im EM-Achtelfinale gegen Italien kam der NBA-Superstar von den Los Angeles Lakers auf 42 Punkte. 30 Zähler gelangen ihm allein in der ersten Halbzeit. Phasenweise wirkte er aber auch angeschlagen, verschwand zwischenzeitlich in der Kabine. "Ich brauchte eine Behandlung, aber ich werde bereit sein", sagte der 26-Jährige vor dem Duell gegen die deutsche Mannschaft.

Luka Doncic (r.) besiegte Italien fast im Alleingang. Quelle: Sergei Grits/AP/dpa

DBB-Kapitän Dennis Schröder mahnt: "Er ist einer der besten Spieler der Welt, der scoren kann ohne Ende, aber auch den IQ hat für das Spiel und immer die richtigen Entscheidungen trifft."

DBB-Team konzentriert sich auf sich

Doncic zu stoppen, sei schwierig, erklärte Maodo Lo: "Das kann niemand so ganz. Du musst es ihm schwer machen. Er wird punkten, er wird sein Spiel spielen." Es wird einen guten Plan brauchen, dazu müssen die deutschen Spieler, anders als beim wackligen Auftritt im Achtelfinale gegen Portugal, selbst ihre Dreier treffen.

Im Training lag der Fokus daher auch auf der eigenen Spielweise. Gegen Slowenien will der Weltmeister wieder sein Gesicht aus der Vorrunde zeigen. "Wir glauben weiter an uns", so Kapitän Schröder.

Auch Doncic weiß um die Stärke der deutschen Mannschaft. "Sie spielen unglaublich", sagte er mit Blick auf die bisherigen Auftritte des DBB-Team, das alle sechs bisherigen Turnierspiele gewann.

Wir müssen eigentlich ein perfektes Spiel spielen, um sie zu schlagen. „ Sloweniens Luka Doncic über das Viertelfinale gegen Deutschland

Franz Wagner und Schröder seien "hauptsächlich die Motoren", so Doncic weiter: "Aber sie haben so viele Waffen." Dagegen könnte selbst ein Superstar wie er zu wenig sein.

Die Viertelfinal-Spiele bei der Basketball-EM:

Dienstag

Türkei - Polen (16.00 Uhr)

Litauen - Griechenland (20.00 Uhr)



Mittwoch

Finnland - Georgien (16.00 Uhr)

Deutschland - Slowenien (20.00 Uhr)

