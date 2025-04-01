Clusterkopfschmerzen sind extrem starke Kopfschmerzen, die kaum zu ertragen sind. Bis zur richtigen Diagnose vergehen oft Jahre. Dabei gibt es Therapien, die gut helfen.

Die quälenden, einseitigen Kopfschmerzen kommen bei Petra Ott meist in der Nacht. Was ihr dann gegen die Schmerzattacken am besten hilft. 01.04.2025 | 5:04 min

Jeder kennt Kopfschmerzen. Vor allem Spannungskopfschmerzen und Migräne sind weit verbreitet. Experten unterscheiden über 300 Kopfschmerzarten. Zu den weniger bekannten zählen Clusterkopfschmerzen.

Clusterkopfschmerzen sind besonders stark und herkömmliche Schmerzmittel helfen nicht. Man schlafe nicht, habe keine Energie. Auch die Seele leide, sagt Petra Ott, die davon betroffen ist.

Es ist wie ein Monster aus der Hölle. Wenn es aufwacht, tobt es in meinem Kopf und versucht, mich zu vernichten. „ Petra Ott, Clusterkopfschmerz-Patientin

Kopfschmerz-Experte Andreas Böger weiß um die Schwere der Krankheit: "Manche Betroffene schlagen den Kopf gegen die Wand, weil der Schmerz so stark ist." Auch das berufliche und soziale Leben sei stark beeinträchtigt.

Warum Clusterkopfschmerzen oft spät erkannt werden

Betroffene erhalten laut Böger oft erst nach Jahren die richtige Diagnose. Die Gründe dafür sind vielfältig:

Mangelnde Bekanntheit: Viele Ärzte kennen die seltene Kopfschmerzform kaum. Typische Symptome werden übersehen.

Fehldiagnosen: Der Clusterkopfschmerz wird häufig mit anderen Kopfschmerzen wie Migräne oder mit einer Trigeminusneuralgie verwechselt.

Intermittierender Verlauf: Da die Schmerzen meistens in Episoden auftreten, suchen Patienten oft keinen Arzt auf, wenn die Schmerzepisode abgeklungen ist.

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Als Leiter eines zertifizierten Kopfschmerz-Zentrums sieht Böger viele Betroffene mit langem Leidensweg.

Es gibt Patienten, denen man auf einer Seite mehrere Zähne gezogen hat, weil man den Schmerz dort lokalisiert hat. „ Dr. Andreas Böger, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie

Solche Fälle zu sehen, sei traurig, weil man den Betroffenen oft gut helfen könne, so der Experte. Über die Ursachen der Erkrankung weiß man allerdings noch wenig.

Was man über Clusterkopfschmerzen weiß Clusterkopfschmerzen zählen wie Migräne oder Spannungskopfschmerzen zu den primären Kopfschmerzarten, deren Ursache nicht in einer anderen Erkrankung oder Verletzung liegt. In Deutschland leiden etwa 100.000 Menschen daran.



An der Entstehung ist vermutlich der Hypothalamus beteiligt, der Taktgeber der inneren Uhr. Auch die erbliche Veranlagung gilt als Risikofaktor, da die Krankheit familiär gehäuft auftritt. Darüber hinaus gilt Rauchen als Risikofaktor. Männer erkranken etwa dreimal häufiger als Frauen, vor allem im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Im Alter kann sich die Erkrankung bessern oder sogar von selbst verschwinden.



Während aktiver Phasen können Trigger wie Alkohol, Schlafmangel oder Histamin Kopfschmerzattacken auslösen. In der beschwerdefreien Zeit lösen sie hingegen keine Attacken aus.

Wo Betroffene mit Clusterkopfschmerzen Hilfe bekommen

Hausärzte sollten bei unklaren Symptomen an einen Neurologen überweisen. Neben einer gründlichen Anamnese gehören zur Diagnostik neurologische Untersuchungen und ein MRT des Kopfes, um andere Ursachen auszuschließen.

Schwer Betroffenen empfiehlt Böger mindestens einmal ein Kopfschmerz-Zentrum aufzusuchen. Solche Zentren sind erfahren mit komplexen Fällen, helfen schnell in Akutsituationen und bieten eine umfassende Betreuung an, um Folgen wie Erwerbsunfähigkeit oder Depressionen zu verhindern.

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Wie sich Clusterkopfschmerzen äußern

Clusterkopfschmerzen treten streng einseitig auf. Der Schmerz sticht, bohrt oder brennt, vor allem um das Auge. Oft ist das Auge gerötet und tränt oder das Lid schwillt an. Typisch ist auch eine verstopfte oder laufende Nase. Während Migräne-Patienten Ruhe suchen, drängt es Cluster-Betroffene zu Bewegung.

Clusterkopfschmerz-Attacken können mehrmals täglich auftreten und unbehandelt 15 bis 180 Minuten andauern. Zum Vergleich: Migräne-Attacken halten mehrere Stunden bis zu drei Tage an.

Zwei Formen von Clusterkopfschmerzen Der Name Cluster kommt daher, dass sich die Beschwerden in bestimmten Zeiten häufen (engl. cluster: Häufung, Gruppe). Experten unterschieden zwei Formen.



Bei der episodischen Form dauern die beschwerdefreien Phasen mindestens drei Monate, meist deutlich länger. Die aktiven Phasen folgen oft einem jahreszeitlichen Rhythmus, etwa mit häufigen Attacken im Frühjahr oder Herbst.



Bei der selteneren chronischen Form (zehn bis 15 Prozent der Betroffenen) treten die Attacken das ganze Jahr über auf oder die Pausen sind kürzer als drei Monate. Die Schmerzattacken folgen vor allem einem tageszeitlichen Rhythmus, oft nachts aus dem Schlaf heraus, aber auch tagsüber zu bestimmten Zeiten.



In seltenen Fällen kann die episodische Form in die chronische Form übergehen und umgekehrt.

Wie Clusterkopfschmerzen behandelt werden

Die Erkrankung ist nicht heilbar, doch es gibt wirksame Therapien. Häufig hilft das Einatmen von reinem Sauerstoff, die Attacken innerhalb von 15 Minuten zu unterbrechen. Dazu braucht es mindestens zwölf Liter pro Minute und eine dicht sitzende Maske mit Reservoirbeutel. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für Sauerstoff in Druckgasflaschen.

Auch Triptane, eigentlich Migräne-Medikamente, können helfen. Damit sie schnell wirken, werden sie als Nasenspray oder Spritze angewendet.

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Für Clusterkopfschmerz-Patientin Petra Ott sind diese Therapien unverzichtbar.

Wenn die Schmerzen aufkommen, eile ich sofort zur Sauerstoffflasche. „ Petra Ott, Clusterkopfschmerz-Patientin

Vorbeugend nimmt sie Verapamil. Der Wirkstoff kann die Häufigkeit der Attacken verringern. Spezialisten müssen ihn genau dosieren und EKG-Kontrollen durchführen, denn Nebenwirkungen sind häufig. Topiramat oder Lithium können ebenfalls vorbeugend wirken. In Kopfschmerz-Zentren kommen weitere Behandlungen zum Einsatz.

Petra Ott hilft auch der Austausch in Selbsthilfegruppen. Sie hofft, dass die Krankheit noch bekannter wird und weitere Therapien gefunden werden, die das Leben mit Clusterkopfschmerzen erleichtern.