Zahl gewaltorientierter Rechtsextremer deutlich gestiegen

Die rechtsextremistische Szene greift zunehmend Personen der sogenannten LSBTIQ-Community an, also unter anderem Lesben und Schwule. Seit Juni 2024 sei es demnach vermehrt zu Störungen und Angriffe auf Veranstaltungen in Zusammenhang mit dem Christopher Street Day (CSD) gekommen, unter anderem in Bautzen, Leipzig und Zwickau.