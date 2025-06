UNHCR: Über 122 Millionen Menschen auf der Flucht

Mit 73 Prozent lebte der Großteil der Geflüchteten in einem Land mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Rund 3,1 Millionen Menschen stellten zudem 2024 Asylanträge in anderen Staaten, mit knapp 730.000 die meisten in den USA vor Ägypten mit fast 434.000. Auf dem dritten Platz folgt schon Deutschland mit knapp 230.000 Anträgen im vergangenen Jahr.