Schröder wird Aufsichtsrat bei russischem Globus-Ableger

Gerhard Schröder zieht in den Aufsichtsrat des russischen Globus-Ablegers ein. Das teilte das Unternehmen mit. Eine Bestätigung des Ex-Kanzlers liegt bislang nicht vor.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist in den Aufsichtsrats des russischen Ablegers der Globus-Gruppe berufen worden. Der Altkanzler werde an der Unternehmensführung teilhaben. 02.10.2026 | 0:32 min

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) ist in Russland zum Mitglied des Aufsichtsrats des russischen Ablegers der Globus-Gruppe geworden. Das bestätigte die russische Hyperglobus GmbH der Deutschen Presse-Agentur.

Schröder sei von den Anteilseignern bereits am 30. September in den Aufsichtsrat aufgenommen worden. Der Altkanzler werde an der allgemeinen Unternehmensführung teilnehmen und die strategische Entwicklung der Firma in Russland leiten, hieß es.

Bestätigung von Schröder liegt noch nicht vor

Eine Bestätigung des 82-Jährigen, der mit Kremlchef Wladimir Putin befreundet ist, lag zunächst nicht vor. Zur Frage, ob die Personalie mit den kürzlich vom russischen Präsidenten angeordneten Zwangsverwaltungen ausländischer Firmen wie Metro, Auchan oder Nestlé im Zusammenhang steht, äußerte sich der Pressedienst der Hyperglobus nicht.

Den Angaben nach wurde der russische Ableger seit Januar 2025 von der deutschen Holding abgetrennt und agiert "juristisch und organisatorisch" eigenständig in Russland.

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Altkanzler wegen enger Verbindung zu Russland in der Kritik

Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler. Zum Ende seiner Amtszeit vereinbarte er mit Putin den Bau der Ostseepipeline Nord Stream; nach seinem Ausscheiden aus der Politik übernahm er Funktionen bei Nord Stream und dem russischen Energiekonzern Rosneft.

Seine enge Verbindung zu Putin und sein Engagement für russische Energieunternehmen stehen seit Jahren in der Kritik. Auch während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich Schröder wiederholt mit Putin getroffen.

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