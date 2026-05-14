Aachener Karlspreis: Ex-EZB-Chef Mario Draghi erhält Auszeichnung

Mario Draghi, der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank und frühere italienische Ministerpräsident, wird mit dem Karlspreis geehrt. Die Laudatio hält Bundeskanzler Merz.

Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, erhält in Aachen den Internationalen Karlspreis. 14.05.2026 | 0:59 min

Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank und frühere italienische Ministerpräsident, Mario Draghi, wird am Vormittag in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis geehrt. Der 78-Jährige erhält den mit einer Million Euro dotierten Preis für sein Lebenswerk und seine Verdienste um Europa.

Der Vorsitzende des Karlspreis-Direktoriums, Armin Laschet (CDU), würdigte in einer Begründung insbesondere Draghis Rolle in der Eurokrise und seine Reformimpulse für die EU.

Sendehinweis Die Verleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses können Sie ab 11:15 Uhr hier im Livestream verfolgen.

Kanzler Merz und Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis halten Laudatio

Draghi stand von 2011 bis 2019 an der Spitze der Europäischen Zentralbank, später war er in den Jahren 2021 und 2022 italienischer Ministerpräsident. Draghi habe bewiesen, dass er bereit sei, auch gegen Widerstände mutige Entscheidungen für das Gemeinwohl zu treffen, führten die Organisatoren aus.

Der renommierte Karlspreis geht an den früheren EZB-Chef Mario Draghi. Der Preis gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. 17.01.2026 | 0:25 min

Zur Verleihung des renommierten Preises werden rund 700 Gäste erwartet. Die Laudatio halten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Vor Beginn der feierlichen Zeremonie wird traditionell ein Gottesdienst im Hohen Dom zu Aachen gefeiert.

Bereits Franziskus und Adenauer mit Karlspreis ausgezeichnet

Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als älteste und wichtigste Auszeichnung für Verdienste um Völkerverständigung und die europäische Einigung. Er ist nach Karl dem Großen (747/748-814) benannt, der schon zu Lebzeiten als "Vater Europas" bezeichnet wurde. Verliehen wird der Preis seit 1950 traditionell an Christi Himmelfahrt.

Zu den bisherigen Preisträgern gehörten Bundeskanzler Konrad Adenauer (1954), Papst Franziskus (2016) und UN-Generalsekretär António Guterres (2019).

Quelle: epd, AFP, KNA