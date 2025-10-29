Aus der Union kommen Stimmen, die ein Ende der doppelten Staatsbürgerschaft ins Gespräch bringen. Die SPD widerspricht. Die doppelte Staatsbürgerschaft sei ein Erfolgsmodell.

Die SPD will an der doppelten Staatsbürgerschaft festhalten. (Symbolbild) Quelle: dpa

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, hat sich gegen eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ausgesprochen. Fiedler sagte ZDFheute:

Die doppelte Staatsbürgerschaft ist und bleibt ein Erfolgsmodell für Einwanderungsländer wie Deutschland oder Kanada. „ Sebastian Fiedler, SPD

Er sei froh, dass sich Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag auf die Beibehaltung der doppelten Staatsbürgerschaft geeinigt habe. Erst Anfang Oktober habe sie die Koalition mit dem Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes bekräftigt.

Auch die Abgeordneten der Unionsfraktion, die sich jetzt zu Wort melden, haben zugestimmt. „ Sebastian Fiedler, SPD

Mai 2025: Die Bundesregierung will Migration reduzieren, den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte aussetzen und Einbürgerung erschweren. 28.05.2025 | 2:30 min

Union: Forderung nach Doppelpass-Aus

Damit kritisiert Fiedler unter anderem den CSU-Abgeordneten Stephan Mayer. Er hatte der Bild-Zeitung gesagt:

Wir müssen uns als Land fragen, ob wir die generelle doppelte Staatsbürgerschaft so noch wollen und ob wir sie uns noch leisten können. „ Stephan Mayer, CSU

Mayer hatte außerdem gefordert, "Gewalttätern, Schwerkriminellen, Verfassungsfeinden, Antisemiten und Deutschen-Hassern" die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn diese zwei Pässe haben.

Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, Hamas-Anhängern die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen. Hamas-Nähe stehe im Widerspruch zu deutschen Grundwerten, deshalb müsse der Pass-Entzug geprüft werden.

Neue deutsche Staatsangehörige ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

AfD bietet CDU Zusammenarbeit an

Die doppelte Staatsbürgerschaft war ein Streitpunkt zwischen Union und SPD während der Koalitionsverhandlungen. Die Union hatte ihre Abschaffung gefordert, die SPD ihre Beibehaltung. Am Ende konnten sich CDU und CSU in diesem Punkt nicht durchsetzen.

Staatsbürgerschaft sei etwas, mit dem man nicht spielen könne, sagte Matthias Miersch (SPD) bereits im Januar vor den Bundestagswahlen. 10.01.2025 | 4:56 min

Kritik kommt vom innenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Gottfried Curio. Nicht zufällig fände sich das Vorhaben einer Abkehr vom Konzept der doppelten Staatsbürgerschaft gerade nicht im Koalitionsvertrag. Er sagte ZDFheute:

Von daher sind Berichte zu diesen zur Schau getragenen 'Forderungen' aus der Union natürlich das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. „ Gottfried Curio, AfD