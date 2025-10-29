Nach Vorstoß aus der Union:SPD lehnt Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ab
von Dominik Rzepka
Aus der Union kommen Stimmen, die ein Ende der doppelten Staatsbürgerschaft ins Gespräch bringen. Die SPD widerspricht. Die doppelte Staatsbürgerschaft sei ein Erfolgsmodell.
Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, hat sich gegen eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ausgesprochen. Fiedler sagte ZDFheute:
Er sei froh, dass sich Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag auf die Beibehaltung der doppelten Staatsbürgerschaft geeinigt habe. Erst Anfang Oktober habe sie die Koalition mit dem Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes bekräftigt.
Union: Forderung nach Doppelpass-Aus
Damit kritisiert Fiedler unter anderem den CSU-Abgeordneten Stephan Mayer. Er hatte der Bild-Zeitung gesagt:
Mayer hatte außerdem gefordert, "Gewalttätern, Schwerkriminellen, Verfassungsfeinden, Antisemiten und Deutschen-Hassern" die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn diese zwei Pässe haben.
Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, Hamas-Anhängern die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen. Hamas-Nähe stehe im Widerspruch zu deutschen Grundwerten, deshalb müsse der Pass-Entzug geprüft werden.
AfD bietet CDU Zusammenarbeit an
Die doppelte Staatsbürgerschaft war ein Streitpunkt zwischen Union und SPD während der Koalitionsverhandlungen. Die Union hatte ihre Abschaffung gefordert, die SPD ihre Beibehaltung. Am Ende konnten sich CDU und CSU in diesem Punkt nicht durchsetzen.
Kritik kommt vom innenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Gottfried Curio. Nicht zufällig fände sich das Vorhaben einer Abkehr vom Konzept der doppelten Staatsbürgerschaft gerade nicht im Koalitionsvertrag. Er sagte ZDFheute:
Die Union wisse, dass sie die Forderung "allein und nur mit der AfD" durchsetzen könne. Die AfD votiere dafür, die doppelte Staatsbürgerschaft nur in begründeten Einzelfällen, nicht aber generell zuzulassen. Curio forderte die Union auf, dem Vorhaben mit den Stimmen der AfD zu einer Mehrheit im Bundestag zu verhelfen.
