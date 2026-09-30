Bilderserie
Neuerungen im Überblick:Von Tankrabatt bis Alkoholverbot: Was sich im Oktober ändert
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Die Sommerzeit endet, das Alkoholverbot an Bahnhöfen kommt - und das Tanken wird billiger. Was sich im Oktober alles ändert: ein Überblick in Bildern.
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