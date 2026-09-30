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Von Tankrabatt bis Alkoholverbot: Was sich im Oktober ändert

Bilderserie

Neuerungen im Überblick:Von Tankrabatt bis Alkoholverbot: Was sich im Oktober ändert

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Die Sommerzeit endet, das Alkoholverbot an Bahnhöfen kommt - und das Tanken wird billiger. Was sich im Oktober alles ändert: ein Überblick in Bildern.

Köln, Tankstelle: Eine Frau tankt Super in ihr Fahrzeug.
Bayern, München: Ein Hinweis auf das Alkoholverbot hängt am Hauptbahnhof an einem Bahnsteig.
Zeitumstellung
Heckenschnitt
Person wird zum Thema Betreuungsverfügung beraten
Schweden, Stockholm: Alte Einwegkaffeebecher stapeln sich auf einem Mülleimer in der Fußgängerzone von Stockholm.
Führungszeugnis

Tanken wird billiger

Nach monatelangem Frust gibt es ab dem 1. Oktober einen Lichtblick an der Zapfsäule: Bis zum 31. Dezember wird die Energiesteuer auf Diesel und Benzin um rund 17 Cent pro Liter gesenkt.

Quelle: Sascha Thelen / dpa

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