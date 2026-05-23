Wetter an Pfingsten: 16 Sonnenstunden und bis zu 34 Grad

Bislang war der Mai eher kühl und regnerisch. Am Pfingstwochenende kommt die Wende: mit viel Sonne und Temperaturen über 30 Grad.

Strahlender Sonnenschein, Temperaturen um die 30 Grad: Es soll heiß werden am Pfingstwochenende. Mit den Temperaturen steigt auch die Vorfreude auf einen Ausflug oder ein Getränk im Biergarten. 22.05.2026 | 2:31 min

Das Pfingstwochenende wird heiß und sonnig. Im Südwesten klettern die Temperaturen auf bis zu 34 Grad. Entlang des Rheins erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) 16 Sonnenstunden. Auch im nicht so sonnenverwöhnten Norden sind noch 10 bis 12 Sonnenstunden drin.

"Was immer also über die Feiertage geplant sein sollte, und dies gilt insbesondere für Outdoor-Aktivitäten: Das Wetter steht dem nicht im Weg", sagt DWD-Meteorologe Martin Jonas. "Das gilt auch für den Tagesausklang, denn es kühlt in den Abendstunden nur zögerlich ab."

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 22.05.2026 | 1:14 min

Vereinzelt Wolken und Regen im Norden

Über der Nordosthälfte schummeln sich "ein paar Dissonanzen" in die Feiertags-Idylle: ein paar Wolken, eventuell ein paar Tropfen Regen, etwas Wind. Für Segler ist auch das eine gute Nachricht.

Schon am Sonntag ist es im Süden und Südwesten den ganzen Tag über sonnig, bei Temperaturen zwischen 27 und 34 Grad. Im Norden können sich vorübergehend dichtere Wolken bilden, vereinzelte Schauer sind möglich. Die Höchstwerte klettern hier auf 20 bis 25 Grad. Nur direkt an der See bleibt es etwas kühler.

Sommerliches Wetter auch zum Wochenstart

Am Montag ändert sich daran wenig: Es bleibt vielfach sonnig und trocken, allenfalls lokal gibt es lockere Wolkenfelder. Die Luft erwärmt sich im Südwesten erneut auf bis zu 34 Grad. Und auch am Dienstag geht es so weiter: Im Norden bleibt es etwas kühler bei lockeren Wolkenfeldern. Im Süden herrscht weiter viel Sonne bei bis zu 34 Grad.

Wie kann man sich vor hohen Temperaturen schützen? Was machen Städte gegen die zunehmende Hitze? Unter anderem spricht ein Notarzt über die gesundheitlichen Gefahren bei heißem Wetter. 01.07.2025 | 2:58 min

Der DWD weist zudem darauf hin, dass bei Werten über 30 Grad Vorsicht geboten ist: Man sollte zu viel Anstrengung vermeiden, ausreichend trinken und direkte Sonnenstrahlung meiden. "Der UV-Index liegt mit 6 bis 8 ziemlich hoch, der Sonnenstand entspricht ja auch in etwa dem von Ende Juli", so Meteorologe Jonas.

Nachrichten | Wetter : Das Wetter Sonne, Regen, Sturm? Die ZDF-Meteorologinnen und -Meteorologen wissen, wie das Wetter wird. Die Vorhersage für Ihren Wohnort, deutschland- und europaweit.

Quelle: dpa