"Demokratie stärken": SPD pocht auf Zusammenhalt

Macht einhegen, Demokratie stärken: Die SPD will ihr Grundsatzprogramm erneuern - und pocht auf Grundwerte wie Solidarität und Zusammenhalt, so Generalsekretär Klüssendorf im ZDF.

Das ganze ZDF-Interview mit SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hier im Video (ab Minute 1:58). 06.02.2026 | 7:04 min

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat sich vor Beginn der Jahresauftaktklausur seiner Partei für eine Rückbesinnung auf Grundwerte wie Solidarität und Zusammenhalt ausgesprochen. Es dürfe "nicht alles auf die arbeitende Mitte" abgewälzt werden, sagte Klüssendorf im ZDF-Morgenmagazin. Stattdessen müsse sichergestellt werden, dass "die stärksten Schultern am meisten schultern".

Wir sehen Nationalismus, Egoismus, das Recht des Stärkeren setzt sich durch. „ Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär

Es gebe derzeit eine riesige Machtkonzentration bei "sehr wenigen mächtigen Menschen dieser Welt". Diese Macht müsse eingehegt und die Demokratie gestärkt werden. Eine Stärkung der sozialen Sicherungssysteme sei dabei unerlässlich.

Gebündelte Leistungen, vereinfachte Rechtsgrundlagen und Digitalisierung: Das sind die Vorschläge der Sozialstaatskommission. Ministerin Bas (SPD) will die Reform schnell angehen. 28.01.2026 | 2:32 min

SPD berät über neues Grundsatzprogramm

Am Wochenende zieht sich die SPD für zwei Tage zu ihrer Jahresauftaktklausur in die Parteizentrale in der Hauptstadt zurück. Dabei geht es der Partei nicht nur um ihre Vorhaben in der Bundesregierung im neuen Jahr, sondern die Sozialdemokraten wollen auch offiziell den Startschuss für den Prozess zum neuen Grundsatzprogramm geben, das 2027 stehen soll.

Unser letztes Grundsatzprogramm ist noch von 2007, da war die Welt noch komplett anders. „ SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf

Dort werde Russland noch als "strategisch wichtiger Partner" benannt, das Internet werde lediglich "mit einem Randsatz erwähnt". Es zeige sich ein "großer Bedarf", so Klüssendorf. "So oder so ist es notwendig für uns, sich die großen gesellschaftlichen Fragen zu stellen."

Schon in der ersten Pressekonferenz des Jahres kündigte SPD-Generalsekretär Tom Klüssendorf das "sozialdemokratische ABC" an. 12.01.2026 | 23:26 min

Neue Positionierung zu Wirtschaft, Sozialstaat und Außenpolitik

Zur Klausurtagung werden neben Klüssendorf und den Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil unter anderem Fraktionschef Matthias Miersch und eine Reihe von Bundesministerinnen und Ministerpräsidenten erwartet.

Zu drei Komplexen will die Partei beraten und Beschlüsse fassen: Wirtschaft, Sozialstaat und Außenpolitik. Bei diesen zentralen Vorhaben soll es laut Parteikreisen um den Standort Deutschland und Freihandelsabkommen gehen, um das große Reizthema Sozialstaat und um eine "Neupositionierung der SPD gegenüber der US-Regierung".

Wir wollen selbstbewusst auftreten und vor allen Dingen europäisch. „ Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat bei "maybrit illner" die deutsche Autoindustrie aufgefordert, sich klar zum Standort Deutschland zu bekennen. 29.01.2026 | 1:10 min

Das "sozialdemokratische ABC"

Durch das Jahr tragen soll die SPD das "sozialdemokratische ABC" aus Aufschwung, Bezahlbarkeit und Chancengleichheit. Rückenwind erhofft sie sich von den anstehenden Landtagswahlen und Wahlkämpfen und von eigenen Akzenten in der Regierungspolitik wie kürzlich bei der Vorstellung eines Konzepts für eine Reform der Erbschaftsteuer - auch wenn der Koalitionspartner Union dem Ganzen postwendend eine Absage erteilte.

Die SPD muss ihr soziales Profil schärfen, sagt Kristina Dunz vom RedaktionsNetzwerk Deutschland im phoenix-Interview. 13.01.2026 | 6:41 min

Quelle: AFP, ZDF