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Politik
Deutschland

Olaf Scholz: Neuer Job für den Alt-Kanzler?

Leitung der Nord-Süd-Kommission:Bericht: Ein neuer Job für Olaf Scholz

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Ex-Kanzler Scholz hat wohl bald eine neue Aufgabe: Laut "Tagesspiegel" soll er die Leitung einer Nord-Süd-Kommission übernehmen, um die Beziehungen zum Globalen Süden zu stärken.

Olaf Scholz

Soll Alt-Kanzler Olaf Scholz in die Fußstapfen von seinem Vorgänger Willy Brandt treten?

Quelle: dpa

Der ehemalige SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz soll nach einem Medienbericht die Leitung einer von der schwarz-roten Regierung geplanten Kommission zur Zukunft der Entwicklungspolitik übernehmen. Wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, ist die Personalie bereits sicher. Andere Details zu der sogenannten Nord-Süd-Kommission müssten hingegen noch geklärt werden. 

Dazu gehörten die genaue Aufgabenbeschreibung und Zusammensetzung des Gremiums, berichtete die Zeitung. Es solle etwa 20 Mitglieder aus Ländern des Globalen Südens wie des Nordens haben. Offiziell präsentiert werden sollen Scholz und sein Team laut "Tagesspiegel" auf einer Nachhaltigkeitskonferenz Ende Juni in Hamburg.

Markus Lanz vom 19. März 2025: Markus Lanz, Dirk Niebel, Jacqueline Flory, Neven Subotić, Stephan Klingebiel, Christine Nkulikiyinka (zugeschaltet)

Zur Wichtigkeit der internationalen Bemühungen, weltweite Unterschiede in den Lebensbedingungen abzubauen und Armut zu bekämpfen.

19.03.2025 | 75:22 min

Kommission soll globales Netzwerk "ausbauen"

Als Vorbild für die Kommission dient dem Bericht zufolge eine entsprechende Gruppe, die der frühere Bundeskanzler Willy Brandt Ende der siebziger Jahre leitete. Die nun geplante Kommission war von Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Dort heißt es:

Wir werden die bilateralen Beziehungen zu den Ländern des Globalen Südens intensivieren und zu einem globalen Netzwerk ausbauen. Um dieses Verhältnis zu thematisieren, werden wir eine neue Nord-Süd-Kommission gründen.

Koalitionsvertrag von Union und SPD

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Quelle: APF
Über das Thema wird die ZDFheute Xpress am 23.05.2026 berichten.
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Olaf ScholzSPD

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