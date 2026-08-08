Plauen: Etwa 10.000 Menschen bei Demo gegen Bundesregierung

Bei einer Demonstration im sächsischen Plauen haben laut Polizei etwa 10.000 Menschen den Rücktritt der Bundesregierung gefordert. Den Gegenprotest unterstützten etwa 400 Menschen.

Im sächsischen Plauen haben etwa 10.000 Menschen gegen die Bundesregierung demonstriert. Sie forderten den Rücktritt und Neuwahlen. Laut Polizei verlief die Demo friedlich. 08.08.2026 | 0:28 min

Rund 10.000 Menschen haben im sächsischen Plauen gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert und die Regierung zum Rücktritt aufgefordert. Dazu hatte die Initiative "Einigkeit für Deutschland / Projekt M1llion" bundesweit mobilisiert.

Die Polizei zählte rund 10.000 Demonstranten - so viele, wie angemeldet waren. Der Gegenprotest kam den Angaben zufolge auf etwa 400 Unterstützer. Alles sei friedlich abgelaufen, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag, als die Abschlusskundgebung noch lief.

Die Protestbewegung fordert unter anderem den Rücktritt der Bundesregierung samt Neuwahlen. "Dieses Kartell, diese Regierung muss weg!", rief ein Redner zum Auftakt unter dem Beifall der Zuhörer. Auch wurden niedrigere Abgaben bei Strom und Gas verlangt, ein bundesweites 29-Euro-Ticket, eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die sofortige Ausweisung "aller verurteilten, straffälligen und illegalen Migranten".

Anfang des Monats standen in Schwerin rund 400 Protestteilnehmer der AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" 500 Gegendemonstranten gegenüber. Bei Handgreiflichkeiten wurden zwei Menschen verletzt. 01.08.2026 | 1:35 min

Schwarz-Rot-Goldene Fahnen und weiße Tauben

Neben Trommeln zeigten die Teilnehmer eine Vielzahl an Deutschlandfahnen, ebenso wie blaue Flaggen mit weißen Tauben. Auch Fahnen des Königreichs Sachsen waren zu sehen, wie sie häufig von den rechtsextremen Freien Sachsen verwendet werden. Die Kleinstpartei unterstützte den Protest und hatte ihre Anhänger zur Teilnahme aufgerufen.

Die Demonstration knüpfe an die Tradition der friedlichen Revolution in der DDR an, erklärte der Initiator des Projekts "M1llion", Marcel Baldauf, vorab auf dpa-Anfrage. So wurde bei der Kundgebung am Samstag auch der Slogan "Wir sind das Volk!" gerufen.

Gegenprotest warnt vor Rechtsextremismus

Begleitet wurde das Ganze von Gegenprotesten. Laut Versammlungsbehörde waren insgesamt acht Versammlungen und vier Autokorsos angemeldet. Kritik dürfe nicht dazu führen, dass Rechtsextreme an die Macht kämen, warnte das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage. "Wir wollen zeigen, dass Plauen nicht schon wieder zum Spielball von Rechtsextremen werden darf und das Erbe von '89 schützen."

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Quelle: dpa