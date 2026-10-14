Große Pflegereform: Kommission soll Vorschläge erarbeiten

Mit einer "großen Strukturreform" will Gesundheitsminister Linnemann gegen die Finanznot der Pflegekassen vorgehen. Eine Kommission soll dazu bis Januar Vorschläge erarbeiten.

Eine Fachkommission aus Gesundheitsexperten und Juristen soll in den kommenden Monaten Vorschläge für eine tiefgreifende Pflegereform erarbeiten. Quelle: Imago

Um die soziale Pflegeversicherung nachhaltig zu stabilisieren, setzt die Bundesregierung auf eine neue Fachkommission. Das am Mittwoch vom Kabinett eingesetzte Gremium soll schon Ende Januar Vorschläge liefern, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

"Jetzt geht es um die große Strukturreform", erklärte Minister Carsten Linnemann (CDU). Diese solle bereits zum 1. Juli 2027 in Kraft treten. Der Kommission gehören insgesamt 13 Männer und Frauen an.

Linnemann will bezahlbare und bedarfsgerechte Pflege

"Die Kosten laufen aus dem Ruder - und gleichzeitig bekommen Menschen zu oft nicht genau die Versorgung, die sie brauchen", erklärte Linnemann. Die Koalition müsse also dafür sorgen, dass Pflege bezahlbar bleibe und dort ankomme, wo sie benötigt wird.

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Den Vorsitz der Kommission übernehmen der frühere Caritas-Generalsekretär Georg Cremer und die Juristin und Professorin Gabriele Kuhn-Zuber. Eine Nachnominierung weiterer Mitglieder ist ebenso möglich wie das Heranziehen zusätzlicher wissenschaftlicher Expertise.

Ein Schwerpunkt ist Stärkung häuslicher Pflege

Die Kommission hat folgende große Aufgaben: Sie soll zum einen die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung analysieren und Maßnahmen für eine nachhaltige und bedarfsgerechte Finanzierung empfehlen. Außerdem soll sie Vorschläge für eine effizientere und bessere Pflegeversorgung erarbeiten und sich Gedanken darüber machen, wie Prävention und Frührehabilitation stärker genutzt werden können.

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Einen Schwerpunkt legt Linnemann dabei auf die Stärkung der häuslichen Pflege. Lediglich einen Prüfauftrag hat die Kommission zum Thema Pflegedeckel: Eine Begrenzung der Eigenanteile für den Aufenthalt im Pflegeheim sei "zu prüfen", heißt es in der Kabinettsvorlage. Das war unter anderem aus der SPD gefordert worden.

Ausgaben der Pflegeversicherung steigen schnell

Die Finanzen der sozialen Pflegeversicherung befinden sich seit Längerem in Schieflage. Hintergrund sind die stark steigenden Ausgaben, die mit der immer weiter wachsenden Zahl von Pflegebedürftigen zusammenhängen.

Vor zwei Wochen hatte das Kabinett einige Reformmaßnahmen auf den Weg gebracht, die aber nicht reichen, um das Finanzloch zu schließen.

So entwickelt sich die Zahl Pflegebedürftiger ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Quelle: AFP, epd