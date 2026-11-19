Zukunft von ARD und ZDF:Schnieders Plädoyer für die Öffentlich-Rechtlichen
von Christel Haas
Gordon Schnieder, der Vorsitzende der Rundfunkkommission, verteidigt in einem medienpolitischen Statement den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Teil der Demokratie.
Gordon Schnieder ist der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und damit auch traditionell Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder. In dieser Funktion hat er sich nun deutlich positioniert.
Reformen ja, abschaffen nein
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei nicht unfehlbar, er müsse sich verändern, sagte Schnieder zum Auftakt der Veranstaltung Medienpolitik @ZDF in Berlin. Dennoch:
Damit, so Schnieder, lege man die Axt an einen Teil unserer demokratischen Verfassung. Das geht wohl in Richtung der AfD, auch wenn Schnieder sie nicht explizit nennt. Sie will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. In Sachsen-Anhalt, wo die AfD möglicherweise bald den Ministerpräsidenten stellen könnte, hat die Partei angekündigt, dass sie in dem Fall den Rundfunkstaatsvertrag kündigen will.
Schnieder machte deutlich:
Bildungsauftrag in digitalen Zeiten
Ziel der Veranstaltung Medienpolitik @ZDF ist es, mit dem Publikum und den Medienmachern zu diskutieren, welchen Beitrag öffentlich-rechtliche Medien in dieser Zeit tiefgreifender Veränderungen für Bildung und Verständigung leisten können.
Anlass war die neue Terra X-Reihe "Die Geschichte der Deutschen". Dargestellt wird die Geschichte unseres Landes aus einer neuen Perspektive - nämlich mit dem Blick auf den Alltag der Menschen, die lebten, wo wir heute leben, auf ihre Erfahrungen, Hoffnungen, ihre Ängste und Herausforderungen. Schauspieler Matthias Brandt führt dabei als Erzähler und Zeitreisender durch die Epochen.
Der Bildungsauftrag sei dem ZDF ins Stammbuch geschrieben, sagte ZDF-Intendant Norbert Himmler. Es gehe darum, Geschichte zu vermitteln, damit jeder sich eine eigene Meinung bilden kann.
Gute qualitative journalistische Arbeit brauche ausreichend Finanzierung und einen modernen Auftrag.
Die Bundesländer hatten die empfohlene Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht umgesetzt, ARD und ZDF haben dagegen eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Die Entscheidung steht noch aus.
Seit Dezember 2025 gilt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Reformstaatsvertrag, der die Sender verschlanken soll. Unter anderem soll die Anzahl der Programme reduziert, die Zusammenarbeit der Sender verstärkt werden.
Plattformen als medienpolitische Herausforderung
Ein weiteres Thema: die zunehmende Marktmacht der großen internationalen Plattformen - eine Herausforderung für das deutsche Mediensystem. Mit dem Digitale Medien-Staatsvertrag wollen die Bundesländer für faire Bedingungen im Wettbewerb sorgen.
Es dürfe nicht den Algorithmen der digitalen Plattformen überlassen sein, ob Journalismus stattfinde, betonte Gordon Schnieder.
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