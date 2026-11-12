Medienkompetenz:Wie Schulen beim Aufwachsen mit Algorithmen helfen sollen
von Beatrice Steineke
Ein Alltag ohne digitale Medien bei Kindern und Jugendlichen? Undenkbar. Schulen sollen dazu die Chancen und Risiken vermitteln. Mit Erfolg? Ein Beispiel aus Thüringen.
Jeder Klick hinterlässt Spuren. Wie erstellen Algorithmen ein Nutzerprofil aus Vorlieben und Interessen? Das lernt die 7c am Rennsteig-Gymnasium im Thüringer Wald. Im PC-Raum sitzen zwölf Schülerinnen und Schüler vor ihren Bildschirmen. Sie scrollen über Posts in einem Fake-Netzwerk - eine Simulation.
"Da müssen wir zu einem bestimmten Thema Beiträge liken und kommentieren", erklärt Finn. Das Fach Medienbildung und Informatik gefällt dem 13-Jährigen gut, weil sie mit Computern und Tablets arbeiten. Einmal pro Woche steht es auf dem Stundenplan.
Thüringen führte das Pflichtfach 2024 schrittweise ein - ab Klasse fünf. Denn was in der digitalen Welt passiert, gehört längst zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Auch für die 13-jährige Martha: "Wenn man in YouTube Videos sucht, werden auch ganz oft Sachen angezeigt, selbst wenn es vielleicht mal ein Versehen war. Dann dauert es sehr lange, bis man die wieder loskriegt."
Ein Unterrichtsfach im ständigen Wandel
Wie Algorithmen den eigenen Feed beeinflussen, das Bewusstsein dafür will Lehrer Sebastian Käppler stärken. Vor der Klasse erklärt er: "Wir schauen uns an, welche Daten ihr hinterlassen habt und was das Netzwerk alles über euch gelernt hat, was ihr vielleicht gar nicht vermutet."
Käppler saß früher selbst als Schüler im gleichen Raum. Damals lernte er, Excel oder Word zu bedienen. Heute sei das Unterrichtsfach Medienbildung und Informatik viel schnelllebiger als andere. "Verglichen mit Latein zum Beispiel, wo sich jetzt eher wenig ändert, muss man wirklich dranbleiben", so Käppler.
Am Rennsteig-Gymnasium sind bislang vier Lehrkräfte für das Pflichtfach qualifiziert. In der Schulleitung wissen sie: Die schnelle, technische Entwicklung stellt eine Herausforderung für feste Lehrpläne dar.
Wie werden die Lehrkräfte ausgebildet?
Um das Pflichtfach Medienbildung und Informatik unterrichten zu können, besuchte Lehrer Käppler mehrere Fortbildungen. Denn noch gibt es in Thüringen keinen eigenen Studiengang. Das wollen Forscher der Universität Erfurt ändern und entwickelten ein Konzept.
Aktuell würden Thüringer Lehrkräfte vor allem über Weiterbildungen für dieses Schulfach ausgebildet werden, sagt der Kommunikationswissenschaftler Sven Jöckel. Diese seien auch sehr erfolgreich, doch das sei eben keine dauerhafte Grundlage.
"Wir wollen letztlich Lehrkräfte befähigen, die Probleme, die wir in Zukunft haben, auch lösen zu können", erklärt Jöckel.
Jugend zwischen Nutzen und Belastung
Social Media, Podcasts, Serien, Livestreams - unter den beliebtesten Freizeitaktivitäten der 14- bis 17-Jährigen dominieren digitale Aktivitäten. Je älter, umso höher die Nutzungsdauer.
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Doch in der aktuellen JIMplus-Studie 2026 vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (MPFS) geben 47 Prozent der befragten Jugendlichen an: Sie würden Generationen, die ohne Social Media aufgewachsen sind, beneiden.
Die Studie offenbart die Schattenseiten von sozialen Netzwerken: Nur 19 Prozent derer, die regelmäßig Social Media nutzen, fühlen sich besonders wohl, wenn sie dort unterwegs sind.
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Die Bundesschüler*innenkonferenz fordert mehr Angebote zum Thema Medienkompetenz - etwa mehr Unterricht wie am Rennsteig-Gymnasium in Thüringen. Am Ende der Stunde klappt Finn sein Tablet zu. Was hat der 13-Jährige heute gelernt?
Nebenan sitzt Martha, die sich Gedanken macht: "Manchmal hätte ich vielleicht manche Sachen nicht so eingeben sollen oder preisgeben sollen."
Auch wenn sie ihre Apps schließen, wachsen sie in zwei Welten auf - analog und digital - beides lässt sich nicht mehr trennen.
Beatrice Steineke ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Thüringen.
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