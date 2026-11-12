Ein Alltag ohne digitale Medien bei Kindern und Jugendlichen? Undenkbar. Schulen sollen dazu die Chancen und Risiken vermitteln. Mit Erfolg? Ein Beispiel aus Thüringen.

In Thüringen wird die Medienkompetenz von Kindern in der Schule gezielt gefördert. Sie lernen zum Beispiel, Informationen zu hinterfragen und genauer hinzuschauen, vor allem bei Social Media. 12.11.2026 | 1:30 min

Jeder Klick hinterlässt Spuren. Wie erstellen Algorithmen ein Nutzerprofil aus Vorlieben und Interessen? Das lernt die 7c am Rennsteig-Gymnasium im Thüringer Wald. Im PC-Raum sitzen zwölf Schülerinnen und Schüler vor ihren Bildschirmen. Sie scrollen über Posts in einem Fake-Netzwerk - eine Simulation.

"Da müssen wir zu einem bestimmten Thema Beiträge liken und kommentieren", erklärt Finn. Das Fach Medienbildung und Informatik gefällt dem 13-Jährigen gut, weil sie mit Computern und Tablets arbeiten. Einmal pro Woche steht es auf dem Stundenplan.

Thüringen führte das Pflichtfach 2024 schrittweise ein - ab Klasse fünf. Denn was in der digitalen Welt passiert, gehört längst zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Auch für die 13-jährige Martha: "Wenn man in YouTube Videos sucht, werden auch ganz oft Sachen angezeigt, selbst wenn es vielleicht mal ein Versehen war. Dann dauert es sehr lange, bis man die wieder loskriegt."

Social Media gehört zum Alltag von Jugendlichen. Viele sehen zwar Gefahren, lehnen ein Verbot aber ab und fordern stattdessen mehr Medienkompetenz. 28.08.2026 | 2:13 min

Ein Unterrichtsfach im ständigen Wandel

Wie Algorithmen den eigenen Feed beeinflussen, das Bewusstsein dafür will Lehrer Sebastian Käppler stärken. Vor der Klasse erklärt er: "Wir schauen uns an, welche Daten ihr hinterlassen habt und was das Netzwerk alles über euch gelernt hat, was ihr vielleicht gar nicht vermutet."

Käppler saß früher selbst als Schüler im gleichen Raum. Damals lernte er, Excel oder Word zu bedienen. Heute sei das Unterrichtsfach Medienbildung und Informatik viel schnelllebiger als andere. "Verglichen mit Latein zum Beispiel, wo sich jetzt eher wenig ändert, muss man wirklich dranbleiben", so Käppler.

Jedes Jahr muss ich im Fach Medienbildung und Informatik schauen: Was kann ich noch verwenden? Was ist jetzt schon obsolet? Was muss ich anpassen, damit das modern bleibt? „ Sebastian Käppler, Lehrer für Medienbildung und Informatik in Thüringen

Am Rennsteig-Gymnasium sind bislang vier Lehrkräfte für das Pflichtfach qualifiziert. In der Schulleitung wissen sie: Die schnelle, technische Entwicklung stellt eine Herausforderung für feste Lehrpläne dar.

In diesem Fach wird sich zeigen: Lehrpläne, die heute oder letztes Jahr geschrieben wurden, haben keine Gültigkeit von zehn Jahren oder länger, so wie wir es als Schule gewohnt waren. „ Christian Tanzmeier, Schulleitung am Rennsteig-Gymnasium

Viele 14- bis 17-Jährige wünschen sich, ohne Social Media aufgewachsen zu sein. Zwischen Spaß und Stress wächst die Kritik der jungen Menschen. Ebenso der Wunsch, in Debatten gehört zu werden. 15.07.2026 | 2:21 min

Wie werden die Lehrkräfte ausgebildet?

Um das Pflichtfach Medienbildung und Informatik unterrichten zu können, besuchte Lehrer Käppler mehrere Fortbildungen. Denn noch gibt es in Thüringen keinen eigenen Studiengang. Das wollen Forscher der Universität Erfurt ändern und entwickelten ein Konzept.

Aktuell würden Thüringer Lehrkräfte vor allem über Weiterbildungen für dieses Schulfach ausgebildet werden, sagt der Kommunikationswissenschaftler Sven Jöckel. Diese seien auch sehr erfolgreich, doch das sei eben keine dauerhafte Grundlage.

Zum Beispiel die KI-Entwicklung: Wir wissen noch gar nicht, was in fünf Jahren auf uns zukommt, und Lehrkräfte sollen befähigt werden, auch auf so etwas reagieren zu können. „ Sven Jöckel, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt

"Wir wollen letztlich Lehrkräfte befähigen, die Probleme, die wir in Zukunft haben, auch lösen zu können", erklärt Jöckel.

Unter 13 Jahren verboten, mit 13 und 14 nur eingeschränkt, ab 15 selbstständig: So will die EU Kinder und Jugendliche auf Social Media schützen. Eine App zur Altersprüfung soll die Regeln ermöglichen. 17.09.2026 | 2:21 min

Jugend zwischen Nutzen und Belastung

Social Media, Podcasts, Serien, Livestreams - unter den beliebtesten Freizeitaktivitäten der 14- bis 17-Jährigen dominieren digitale Aktivitäten. Je älter, umso höher die Nutzungsdauer.

Womit Jugendliche ihre Zeit verbringen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Doch in der aktuellen JIMplus-Studie 2026 vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (MPFS) geben 47 Prozent der befragten Jugendlichen an: Sie würden Generationen, die ohne Social Media aufgewachsen sind, beneiden.

Die Studie offenbart die Schattenseiten von sozialen Netzwerken: Nur 19 Prozent derer, die regelmäßig Social Media nutzen, fühlen sich besonders wohl, wenn sie dort unterwegs sind.

Wobei Jugendliche sich besonders wohl fühlen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Bundesschüler*innenkonferenz fordert mehr Angebote zum Thema Medienkompetenz - etwa mehr Unterricht wie am Rennsteig-Gymnasium in Thüringen. Am Ende der Stunde klappt Finn sein Tablet zu. Was hat der 13-Jährige heute gelernt?

Sie bekommen meine Daten, wenn ich was like und auch wenn ich nichts mache und nur die App ausmache, dann kriegen sie das auch mit und lernen daraus. „ Finn, Schüler

Nebenan sitzt Martha, die sich Gedanken macht: "Manchmal hätte ich vielleicht manche Sachen nicht so eingeben sollen oder preisgeben sollen."

Auch wenn sie ihre Apps schließen, wachsen sie in zwei Welten auf - analog und digital - beides lässt sich nicht mehr trennen.

Beatrice Steineke ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Thüringen.