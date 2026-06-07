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Wahl im sächsischen Aue: CDU-Kandidat gewinnt gegen Rechtsxtremen

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vor 16 Minuten
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Entscheidung in Aue-Bad Schlema:OB-Wahl in Sachsen: CDU-Kandidat gewinnt gegen Rechtsextremen

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Die Oberbürgermeisterwahl in Aue-Bad Schlema wurde auch überregional genau beobachtet: Nun setzte sich CDU-Kandidat gegen den Kandidaten der rechtsextremen "Freien Sachsen" durch.

Nach OB-Wahl in Aue-Bad Schlema: Marcus Hoffmann von der CDU lächelt in die Kamera.

Marcus Hoffmann von der CDU hat die OB-Wahl in Aue-Bad Schlema im zweiten Wahlgang gewonnen.

Quelle: dpa

Der Kandidat der CDU, Marcus Hoffmann, hat die Oberbürgermeisterwahl in Aue-Bad Schlema gegen den Kandidaten der rechtsextremen "Freien Sachsen" gewonnen. Hoffmann bekam im zweiten Wahlgang 5.007 Stimmen, sein Gegenkandidat kam auf 4.499 Stimmen, wie die Stadt bekanntgab.

Zur Wahl aufgerufen waren rund 15.400 Einwohnerinnen und Einwohner der sogenannten Großen Kreisstadt im Südwesten Sachsens.

Eine Frau wirft ihren Stimmzettel in die Wahlurne

Bei der OB-Stichwahl in Aue-Bad Schlema trat ein Kandidat der rechtsextremen "Freien Sachsen" gegen die CDU an.

06.06.2026 | 1:40 min

Kandidat der "Freien Sachsen" ist früheres NPD-Mitglied

Hartung hatte im ersten Wahlgang am 10. Mai noch die Nase vorn. Bei damals fünf Bewerbern verfehlte er jedoch mit 29,0 Prozent die erforderliche absolute Mehrheit. Der 37-Jährige war jahrelang Funktionär der NPD - heute "Die Heimat". Er ist Mitglied des Stadtrates und des Kreistages. Die Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten war auch überregional mit Spannung erwartet worden.

Mit dem Wahlerfolg von Hoffmann bleibt die Stadt mit 19.000 Einwohnern in CDU-Hand. Der noch amtierende Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) ist seit 1999 Stadtchef von Aue. Nun scheidet er altersbedingt aus. Wahlgewinner Hoffmann arbeitet bisher im Bauamt der Stadt.

Verfassungsschutz stuft "Freie Sachsen" als rechtsextrem ein

Laut dem sächsischen Verfassungsschutz handelt es sich bei den "Freien Sachsen" um eine "als Partei organisierte Gruppierung von Neonationalsozialisten, Die-Heimat-Funktionären und weiteren Szeneangehörigen oder -sympathisanten".

Ihre verfassungsfeindlichen Aktivitäten richteten sich gegen den Bestand des Bundes, heißt es. So strebe die Partei mehr Autonomie für Sachsen an - notfalls auch einen "Säxit" in Anlehnung an den Brexit genannten Ausstieg des Vereinigten Königreiches aus der EU. Sachsen wird dabei nicht nur in den heutigen Grenzen verstanden, sondern in denen des einstigen Königreichs.

Die regional vertretene Kleinstpartei wird vom sächsischen Verfassungsschutz - und auch vom Bundesverfassungsschutz - als rechtsextrem eingestuft und hat nach eigenen Angaben etwa 1.200 Mitglieder. Die Partei organisiert immer wieder öffentlichen Protest - etwa Fackelmärsche gegen Asylbewerberunterkünfte.

Quelle: dpa, epd
Über dieses Thema berichteten unter anderem die heute-Nachrichten am 06.06.2026 ab 19.00 Uhr und das heute journal am 05.06.2026 ab 21:45 Uhr.

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