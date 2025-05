Grüne-Jugend-Chefin: Nietzard tritt nach ACAB-Vorfall nicht zurück

Die 26-Jährige fügte hinzu: "Mich zu entschuldigen, fände ich übertrieben." Nietzard hatte sich auf ihrem privaten Instagram-Kanal mit einem Pullover gezeigt, auf dem das Kürzel "ACAB" zu lesen war . Es steht für "All Cops Are Bastards". Zudem trug sie eine Kappe mit der kapitalismuskritischen Aufschrift "Eat the rich". Viele Grünen-Politiker reagierten empört, einige legten ihr auch den Rücktritt nahe.