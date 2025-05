Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies: Diese Aufgaben warten

Analyse

Niedersachsens Ministerpräsident : Olaf Lies: Schrauben am Deutschland-Tempo?

von Peter Kunz 20.05.2025 | 07:29 |

Niedersachsen ist VW-Autoland. Und hat einen neuen Ministerpräsidenten mit Spaß an Technik: Olaf Lies (SPD) bastelt gern an alten Fahrzeugen. In Hannover übernimmt ein "Schrauber".