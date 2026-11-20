Sachsen und Thüringen wollen das Tempolimit bei Mopeds von 45 auf 60 km/h anheben. Verkehrsunfallforscher Henrik Liers erklärt bei ZDFheute, welche Folgen das haben könnte.

"Mit 45 km/h ist man oft ein Verkehrshindernis"

Mopeds bald mit 60 statt 45 km/h? Welche Chancen und Risiken eine Tempo-Anhebung hätte, analysiert ZDFheute live. 20.11.2026 | 7:43 min

Für die meisten Mopeds und elektrischen Roller ist in Deutschland eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erlaubt. Ausnahmen gibt es für DDR-Mopeds - die dürfen schon seit Jahrzehnten bis zu 60 km/h fahren. Grund dafür ist eine Sonderregelung aus dem Einigungsvertrag. Nun unterstützt der Bundesrat eine Initiative der Länder Sachsen und Thüringen, bei Mopeds generell eine Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h zuzulassen.

Laut Verkehrsunfallforscher Henrik Liers gibt es gute Argumente für eine Änderung. Im Interview mit ZDFheute live erklärt er, welche Folgen das haben könnte.

Sehen Sie oben das ganze Interview im Video und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt der Verkehrsunfallforscher Henrik Liers von der TU Dresden zu ...

... den Folgen einer höheren Geschwindigkeit

Laut Liers ist bei Unfällen das Tempo entscheidend. Beim Sprung von 45 auf 60 Kilometer pro Stunde steige die Bewegungsenergie von Moped und Fahrer um etwa 80 Prozent.

Man hat also eine höhere Energie und das kann in einem Unfall auch zu höheren Folgen, sprich zu schwereren Verletzungen führen. „ Henrik Liers, Verkehrsunfallforscher

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Mopeds würden aber häufig innerorts genutzt, wo die Fahrer nicht immer 60 km/h erreichen.

Viele der von ihm untersuchten Unfälle ereigneten sich an Kreuzungen und Einmündungen bei deutlich geringeren Geschwindigkeiten, so der Verkehrsunfallforscher. Nach den Erkenntnissen seiner Forschung spreche deshalb wenig dagegen, die zulässige Geschwindigkeit für alle Mopeds auf 60 km/h anzuheben.

... den unterschiedlichen Technik-Standards von Mopeds

Ein wichtiges Argument für eine Änderung ist nach Ansicht von Henrik Liers die unterschiedliche Behandlung alter und neuer Mopeds. Während ältere DDR-Modelle häufig 60 km/h fahren dürften, seien neue Fahrzeuge auf 45 km/h begrenzt.

Es ist eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar, warum wir ausgerechnet die technisch schlechten Fahrzeuge 60 fahren lassen und alle anderen auf 45 begrenzen. „ Henrik Liers, Verkehrsunfallforscher

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Die alten Fahrzeuge hätten schlechtere Bremsen, veraltete Fahrwerke und teils nicht mehr zeitgemäße Beleuchtung. Mehr moderne Mopeds, möglichst mit Antiblockiersystem ABS, könnten laut dem Verkehrsunfallforscher die Verkehrssicherheit deutlich erhöhen.

... der Bedeutung von Mopeds für die Mobilität

Gerade für junge Menschen bedeutet das Moped die erste eigene motorisierte Mobilität, betont Liers. Deswegen sei es gut, wenn man ihnen neue und bessere Fahrzeuge zur Verfügung stelle. Dadurch hätte man auch die Ungleichheit beseitigt, dass manche 45 und andere 60 km/h fahren. Ein einheitliches Tempo 60 könne nach Liers' Ansicht auch den Anreiz verringern, langsamere Fahrzeuge illegal zu verändern.

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Zudem sieht Liers im Tempounterschied zu Autos ein Risiko. Mit 45 km/h sei man "oft ein Verkehrshindernis". Das rege andere zum Überholen oder zum Fahrstreifenwechsel an und schaffe kritische Situationen. Laut Liers könnte eine Angleichung der Geschwindigkeiten den Verkehrsfluss verbessern.

Das Interview führte ZDFheute live-Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg. Zusammengefasst hat es Chiara Raber.