Reform des Bürgergeldes:Linnemann spricht von "sehr vielen Milliarden"
CDU-Generalsekretär Linnemann kündigt erste Schritte bei der Reform des Bürgergeldes in "ein, zwei Wochen" an. Die Einsparungen beliefen sich auf "sehr vielen Milliarden".
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat Einsparungen beim Bürgergeld in Milliardenhöhe angekündigt. "Es sind sehr viele Milliarden, da bin ich mir ganz sicher", sagte Linnemann am Sonntagabend im ZDF.
Die Erwartungshaltung der Bevölkerung in Bezug auf die neue Bundesregierung sei groß. Deshalb wolle man jetzt bei vielen Projekten vorankommen, so auch beim Bürgergeld. Bei "Berlin direkt" sagte der CDU-Generalsekretär:
Uneinigkeit über Einsparpotential beim Bürgergeld
Die Reform ist lange angekündigt, nur über das Einsparpotenzial herrscht noch Uneinigkeit. Im Wahlkampf war von zehn Milliarden die Rede, mittlerweile hat Bundeskanzler Friedrich Merz die Erwartungen heruntergeschraubt. Von fünf Milliarden ist jetzt noch die Rede. Und die zuständige SPD-Ministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas, hält nicht einmal diese Summe für realistisch.
Auch der CDU-Generalsekretär will sich im ZDF nicht auf konkrete Zahlen festlegen. Er sagte:
Wichtig sei in erster Linie, "dass eine Reform kommt".
Mehr Gerechtigkeit durch neue Grundsicherung
Union und SPD hätten "seit Wochen sehr vertrauensvoll im Hintergrund" gesprochen. Es habe sich gezeigt, dass beide Koalitionspartner "in eine Richtung schauen", so der CDU-Generalsekretär. Mit der Reform werde das Bürgergeldsystem "zu einer neuen Grundsicherung umfunktioniert". Auch in Zukunft würden diejenigen, "die Hilfe brauchen, Hilfe bekommen", sagte Linnemann, und betonte:
Konsequent wolle die Bundesregierung den Missbrauch im Bürgergeldsystem bekämpfen. "Das geht nicht alles von heute auf morgen", so der CDU-Politiker, aber es gebe "Zehntausende Menschen in Deutschland", die das System missbrauchten.
Ziel sei es, dass "35 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Deutschland das Gefühl haben, es geht wieder gerecht zu, dass nicht Menschen das Bürgergeld einheimsen, die das ausnutzen", sagte Linnemann und zeigte sich überzeugt:
Linnemann weist Kritik an Merz zurück
Die Kritik an Kanzler Merz und seinen Versprechen, von denen viele nicht gehalten wurden, weist Linnemann ebenfalls zurück.
Läuten in der Parteizentrale angesichts des schwindenden Vertrauens der Bevölkerung die Alarmglocken? "Nein, die läuten nicht. Ich würde insgesamt die Kirche mal im Dorf lassen", sagte er und verteidigt Merz vehement. Dem Kanzler sei es zu verdanken, dass "die Europäische Union wieder mit einer Stimme spricht". Dieser habe es auch geschafft, dass Deutschland wieder zurück auf der europäischen und internationalen Bühne sei.
Aber der Blick ins eigene Land zeige momentan, dass vor allem die Lage der Wirtschaft desaströs sei. Es gebe "große Herausforderungen", steigende Insolvenzzahlen, da solle man nicht "jeden Tag über Erwartungsmanagement reden", so Linnemann.