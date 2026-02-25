Drei Bundesminister wollen mit einem Aktionsplan Organisierte Kriminalität bekämpfen. Der Innenminister nimmt verdächtige Vermögen ins Visier. Die geplanten Maßnahmen im Überblick.

Aktionsplan gegen Kriminalität soll zum "Gamechanger" werden

Zukünftig soll härter gegen Organisierte Kriminalität vorgegangen werden. Unter anderem durch den Austausch von Daten zwischen Zoll und Bundeskriminalamt. 25.02.2026 | 0:19 min

Drogenhandel, Waffenschmuggel, Geldwäsche: Organisierte Kriminalität in Deutschland hat die Allgemeinheit zuletzt mindestens 2,6 Milliarden Euro gekostet. Die Zahl nannte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) an diesem Mittwoch in Berlin und verband dies mit einer Kampfansage:

Der Rechtsstaat verschärft die Gangart, und er lässt sich nicht mehr auf der Nase herumtanzen. „ Lars Klingbeil (SPD), Bundesfinanzminister

Gemeinsam mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte Klingbeil einen im Bundeskabinett beschlossenen "Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalität" vor. Zentraler Punkt ist eine engere Zusammenarbeit von Zoll - dafür ist Klingbeils Ministerium zuständig - und Bundeskriminalamt.

Klingbeil: Aktionsplan als "Gamechanger"

Geplant sind unter anderem ein neues Kompetenzzentrum, gemeinsame Ermittlungsgruppen, der gegenseitige Zugriff auf Daten der Behörden, die systematische Auswertung mit KI und biometrischer Internetsuche. Klingbeil sprach von einem "Gamechanger", Dobrindt von einer "Zeitenwende" auch in der inneren Sicherheit und von einem Meilenstein.

Das Bundeskriminalamt wertete Organisierte Kriminalität schon in seinem Lagebild 2024 als eine der größten Bedrohungen der inneren Sicherheit in Deutschland. Drogenhandel bleibt laut BKA das illegale Gewerbe Nummer eins, doch geht es auch um Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche, um kriminell erworbenes Vermögen wieder in den Umlauf zu bringen.

Dobrindt: Verdächtige Vermögen unter die Lupe nehmen

Man werde, sagte Dobrindt, die Organisierte Kriminalität da treffen, wo es am meisten wehtut: beim Geld. Wenn zum Beispiel jemand mit geringem offiziellem Einkommen eine Villa oder einen Sportwagen kauft, soll es viel leichter werden, das Vermögen einzuziehen. Das Stichwort heißt: Beweislastumkehr. Betroffene müssten nachweisen, dass sie das verwendete Geld aus legalen Quellen haben.

Wir ändern heute schlichtweg die Spielregeln. „ Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister

Konkrete Punkte aus dem Aktionsplan:

Kommunikation von Zoll und BKA Ein besserer Informationsaustausch zwischen Zoll und BKA und dafür "zweckgebundene und rechtssichere direkte Zugriffe auf Daten und ihre Nutzung". Befugnisse der Sicherheitsbehörden Neue Befugnisse der Sicherheitsbehörden zur automatisierten Datenanalyse, den biometrischen Internetabgleich und das Testen und Trainieren von IT-Produkten. Verdächtige Transaktionen Neue Regelungen zum Einzug der Profite aus schweren Straftaten - die Umkehr der Beweislast bei verdächtigen Transaktionen. Kontrolle bei Transaktionen Die bessere Bekämpfung "unerlaubter Formen des sogenannten Hawala Bankings" (beleglose, kontolose und banklose Transaktionen). Kompetenzzentrum Zoll und BKA Ein neues "gemeinsames Kompetenzzentrum" von Zoll und BKA, ein Ermittlungszentrum Geldwäsche beim Zoll und eine Gemeinsame Ermittlungsgruppe Geldwäsche von Zoll und BKA. Kompetenzzentrum Rauschgift Ein "gemeinsames Analyse- und Auswertungszentrum Rauschgift" von Zollkriminalamt und BKA und eine gemeinsame Ermittlungsgruppe beim Bund.

Richterbund und Zoll-Vertreter sind skeptisch

Der Deutsche Richterbund begrüßte grundsätzlich, dass die Strafverfolgung verstärkt werden soll. Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn merkte angesichts hoher Belastungen der Gerichte allerdings an: "Aktionspläne sind dabei das eine, ihre effektive Umsetzung aber das andere."

Auch die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft ließ Skepsis anklingen. "Organisierte Kriminalität profitiert auch von Ankündigungspolitik", sagte der Vorsitzende Thomas Liebel. "Ein Aktionsplan ist schnell formuliert - aber das Vermögen der Kriminellen rechtssicher einzuziehen, ist harte Vollzugsarbeit."

Wenn wir nicht früher und konsequenter ansetzen, laufen wir den Strukturen weiter hinterher. „ Thomas Liebel, Vorsitzender der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft

Quelle: dpa