Initiative der Bundesregierung:Aktionsplan gegen Kriminalität soll zum "Gamechanger" werden
Drei Bundesminister wollen mit einem Aktionsplan Organisierte Kriminalität bekämpfen. Der Innenminister nimmt verdächtige Vermögen ins Visier. Die geplanten Maßnahmen im Überblick.
Drogenhandel, Waffenschmuggel, Geldwäsche: Organisierte Kriminalität in Deutschland hat die Allgemeinheit zuletzt mindestens 2,6 Milliarden Euro gekostet. Die Zahl nannte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) an diesem Mittwoch in Berlin und verband dies mit einer Kampfansage:
Gemeinsam mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte Klingbeil einen im Bundeskabinett beschlossenen "Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalität" vor. Zentraler Punkt ist eine engere Zusammenarbeit von Zoll - dafür ist Klingbeils Ministerium zuständig - und Bundeskriminalamt.
Klingbeil: Aktionsplan als "Gamechanger"
Geplant sind unter anderem ein neues Kompetenzzentrum, gemeinsame Ermittlungsgruppen, der gegenseitige Zugriff auf Daten der Behörden, die systematische Auswertung mit KI und biometrischer Internetsuche. Klingbeil sprach von einem "Gamechanger", Dobrindt von einer "Zeitenwende" auch in der inneren Sicherheit und von einem Meilenstein.
Das Bundeskriminalamt wertete Organisierte Kriminalität schon in seinem Lagebild 2024 als eine der größten Bedrohungen der inneren Sicherheit in Deutschland. Drogenhandel bleibt laut BKA das illegale Gewerbe Nummer eins, doch geht es auch um Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche, um kriminell erworbenes Vermögen wieder in den Umlauf zu bringen.
Dobrindt: Verdächtige Vermögen unter die Lupe nehmen
Man werde, sagte Dobrindt, die Organisierte Kriminalität da treffen, wo es am meisten wehtut: beim Geld. Wenn zum Beispiel jemand mit geringem offiziellem Einkommen eine Villa oder einen Sportwagen kauft, soll es viel leichter werden, das Vermögen einzuziehen. Das Stichwort heißt: Beweislastumkehr. Betroffene müssten nachweisen, dass sie das verwendete Geld aus legalen Quellen haben.
Konkrete Punkte aus dem Aktionsplan:
Richterbund und Zoll-Vertreter sind skeptisch
Der Deutsche Richterbund begrüßte grundsätzlich, dass die Strafverfolgung verstärkt werden soll. Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn merkte angesichts hoher Belastungen der Gerichte allerdings an: "Aktionspläne sind dabei das eine, ihre effektive Umsetzung aber das andere."
Auch die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft ließ Skepsis anklingen. "Organisierte Kriminalität profitiert auch von Ankündigungspolitik", sagte der Vorsitzende Thomas Liebel. "Ein Aktionsplan ist schnell formuliert - aber das Vermögen der Kriminellen rechtssicher einzuziehen, ist harte Vollzugsarbeit."
Mehr zu Organisierter Kriminalität
Millionenzahlung für Rapper:Bushido gewinnt vor Gericht gegen Ex-Manager Abou-Chakermit Video0:57
- Interview
Drogenschwemme in Europa:Expertin: "Schmuggler und Händler finden immer einen Weg"mit Video2:04
Legale Opioide zum Vapen?:Wie Onlineshops die Drogengesetze umgehenvon Max Hübner und Julian Schmidt-Farrentmit Video17:20
Prozesse beginnen in Stuttgart:Die Mafia und ihr mutmaßlicher Draht zur deutschen Polizeivon Michael Haselrieder und Dajana Kolligmit Video5:50