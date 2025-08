Wahlrecht: Klöckner fordert weitere Reform

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besteht auf einer weiteren Reform des erst in der vergangenen Legislaturperiode geänderten Wahlrechts. "Ich habe die Fraktionen gebeten, sich des Themas anzunehmen. Der Arbeitsauftrag ist zudem im Koalitionsvertrag aufgenommen", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin . Einen eigenen Vorschlag will sie aber nicht vorlegen.