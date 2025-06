Wahlrechtsreform: Bündnis fordert mehr Frauen im Bundestag

Hoffnung bestehe aber, weil Schwarz-Rot nun die Wahlrechtsreform erneut reformieren will: "Wenn Frauen in den Koalitionsfraktionen dann sagen, ohne Parität machen wir keine Wahlrechtsreform, dann gibt es keine", sagt Elke Ferner, SPD. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete war zuvor selbst Mitglied in der Wahlrechtskommission und mahnt jetzt: "Die Frauen müssen begreifen, dass sie einen Hebel haben."