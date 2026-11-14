Brutale Angriffe verunsichern Jugendliche und Erwachsene in Brandenburg. Ein Potsdamer Boxprojekt will helfen. Was Jugendliche dort lernen - und was sie auf der Straße erleben.

In Brandenburg steigt die Jugendgewalt. In Potsdam sorgen Raubüberfälle für Probleme. Schulsozialarbeit soll gegensteuern, denn entscheidend sei die soziale Lage der Täter, nicht die Herkunft. 07.11.2026 | 5:57 min

Bela langweilte sich, war oft auf der Straße unterwegs und hatte "Stress mit paar Leuten", wie er sagt. Heute trainiert er fünfmal pro Woche bei "FAIR Boxen" in Potsdam und habe gar keine Zeit mehr, auf dumme Gedanken zu kommen. Bei dem Boxprojekt können Jugendliche ihren Frust abbauen und lernen, mit Aggressionen umzugehen.

Viele von ihnen kennen Gewalt aus ihrem Umfeld. "Freunde von mir waren davon betroffen", sagt Marc. Seiner Wahrnehmung nach haben Angriffe zuletzt deutlich zugenommen.

Für Jamil ist der Boxclub wie ein zweites Zuhause. Er findet:

Alle diese Jungs, die auf den Straßen Gewalt ausüben, die sollten zum Boxen kommen, weil man hier auch bodenständig wird. „ Jamil

Frankfurt (Oder): Zehn Tatverdächtige schlagen 14-Jährigen zusammen

Wie brutal Jugendliche gegen Gleichaltrige vorgehen können, zeigt ein Fall aus Frankfurt (Oder): Vor einem Monat schlugen zehn jugendliche Tatverdächtige einen 14-Jährigen vor seiner Schule brutal zu Boden. Das Video der Tat veröffentlichten sie anschließend auf Social Media, wo sie sich nach Angaben der Polizei auch zu der Tat verabredet hatten. Zwei 14-jährige Mädchen berichten, dass sie Gewalt unter Jugendlichen häufiger mitbekommen. Einen Angriff von zehn gegen einen hätten sie aber noch nicht erlebt.

Sie sind jung, rechtsextrem und bereit zu schweren Straftaten: In Hamburg wurden Mitglieder und Unterstützer der "Letzten Verteidigungswelle" zu Haftstrafen verurteilt. 05.08.2026 | 1:59 min

Auch in Potsdam erzählen junge Menschen, dass sie Angst haben. Zwei junge Männer, die ausgeraubt wurden, bleiben lieber anonym. Hinter dem Täter stehe eine ganze Gruppe. "Mit denen wollen wir dann einfach auch keinen Stress haben", sagen sie.

In Potsdam ist die Zahl der Körperverletzungen mit Tatverdächtigen unter 21 Jahren innerhalb von fünf Jahren um fast die Hälfte gestiegen. An der Berliner Stadtgrenze beispielsweise lauerten etwa 15 Jugendliche drei jungen Männern, die auf dem Weg zu einer Party waren, auf. Einer der Angegriffenen musste auf die Intensivstation. Die Polizei zeigt nun verstärkt Präsenz, kontrolliert Gruppen und sucht das Gespräch.

AfD will abschieben - Sozialarbeiter: Gewalt keine Frage der Abstammung

Tiemo Reimann (SPD), Vorsitzender des Potsdamer Jugendhilfeausschusses, sieht unterschiedliche Motive: Manche Täter wollten durch Raub an Geld kommen, andere Macht ausüben und ihr Revier markieren.

Auch Jugendclubs sind betroffen. Reimann berichtet von 20 bis 30 Jugendlichen, die in einen Treffpunkt eindrangen und einen Sozialpädagogen bedrohten. Auch diese Tat filmten die Jugendlichen für Social Media. Der Club ist deswegen seit einem Jahr geschlossen. Reimann kritisiert, dass damit ein wichtiges Angebot weggefallen sei. Die Schließung habe den Jugendlichen zudem gezeigt, dass ihre Gewalttaten zu Erfolg führten.

Immer öfter geraten Menschen auf dem Heimweg ins Visier junger Täter, die ihre Opfer gezielt ausspähen, verfolgen und brutal angreifen. Im Polizeijargon heißen solche Fälle "Nachläufer-Taten". 10.06.2026 | 11:51 min

Die Herkunft vieler Tatverdächtiger sorgt ebenfalls für Diskussionen. Die AfD fordert in Frankfurt (Oder) Abschiebungen und Strafen für Kinder ab zwölf Jahren. Für Sozialarbeiter Thomas Klähn ist die Gewalt keine Frage der Abstammung, sondern der Lebensbedingungen. Viele Jugendliche lebten in schwierigen sozialen Verhältnissen. Jugendliche mit Flucht- oder Migrationsgeschichte seien davon häufig besonders betroffen.

Boxprojekt in Potsdam: Sport, Regeln und verlässliche Beziehungen

Beim Potsdamer Boxprojekt finden Jugendliche ein Ventil für Probleme im Alltag. Sie kommen, weil sie Lust auf Sport haben. Werte wie Fairplay würden dabei mitvermittelt, erklärt Trainer Arwen Stewe. Das Projekt wird außerdem sozialpädagogisch betreut.

Für Ario geht es auch um Orientierung: "Man braucht jemand im Leben, der zeigt, was wirklich wichtig ist." Das Training bietet einen festen Rahmen, Regeln und Menschen, die sich Zeit nehmen.

Der Zulauf ist groß, doch die Finanzierung zu sichern, bleibt aufwendig. Stewe wünscht sich deswegen mehr Anerkennung und Unterstützung von der Stadt. Für Jugendliche wie Bela ist das Angebot längst ein fester Bestandteil ihres Alltags und ein Ort, der ihnen Halt gibt.

Je grausamer die Tat, desto größer die Anerkennung - so das Prinzip der Com-Szene. Nach dem bekannten "White Tiger"-Fall beginnt in Hamburg der Prozess gegen einen weiteren mutmaßlichen Cyber-Sadisten. 16.06.2026 | 1:47 min

Anna Bayer berichtet aus dem ZDF-Studio in Potsdam.