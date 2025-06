Antisemitismus: Beauftragter sieht höhere Bedrohung für Juden

Israel hatte am Freitagmorgen damit begonnen, militärische Ziele im Iran anzugreifen, darunter in der Hauptstadt Teheran, in der zentralen Provinz Isfahan sowie in anderen Teilen des Landes. Der Iran startete seit Freitagabend in mehreren Angriffswellen ballistische Raketen auf Israel. Die gegenseitigen Angriffe hielten am Samstag an