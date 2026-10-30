Gen-Z-Protest in Frankfurt: Polizei setzt auf friedliche Proteste

Gen-Z-Proteste am Samstag:Frankfurt: Polizei und Handel setzen auf friedliche Proteste
von Mariella Misquial
"Gen Z regelt" hat junge Menschen auch in Frankfurt am Main zu Protesten aufgerufen. Tausende werden erwartet. Polizei, Politik und Handel rechnen mit einem friedlichen Verlauf.
Wenn am Samstag voraussichtlich Tausende junge Menschen durch die Frankfurter Innenstadt ziehen, wird die Mainmetropole zu einem der wichtigsten Schauplätze der bundesweiten Protestbewegung "Gen Z regelt". Nach Angaben der Veranstalter sind knapp 12.000 Teilnehmer angemeldet. Frankfurt liegt damit bundesweit auf Platz zwei bei den Anmeldezahlen.
Demo gegen Bildungssystem und Wehrpflicht
Die Bewegung richtet sich gegen hohe Lebenshaltungskosten, Probleme im Bildungssystem und eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die Proteste sollen einer Generation eine Stimme geben, die sich nach eigener Darstellung politisch zu wenig gehört fühlt.
Die Bewegung lehnt Gewalt und Zerstörung klar ab und ruft auf ihrer Website sowie in den sozialen Medien zu friedlichem Protest auf. Trotzdem richtet sich der Blick vieler inzwischen weniger auf die Forderungen der Demonstrierenden als auf die Frage, ob der Protest wirklich friedlich bleiben wird.
Protest-Bilder aus Paris wirken nach
Die Debatte dreht sich inzwischen längst nicht mehr nur um die Anliegen der Bewegung. Seit den gewaltsamen Ausschreitungen in Frankreich steht vor allem eine Frage im Raum: Könnten sich solche Szenen auch in Deutschland wiederholen?
Im Fall von Frankfurt betonen die Sicherheitsbehörden in Hessen, dass es derzeit keine konkreten Hinweise auf vergleichbare Entwicklungen gebe. Dennoch bereiten sie sich seit Tagen auf den Protesttag vor.
Politik setzt auf starke Polizei-Präsenz
Hessens Innenminister Roman Poseck kündigte eine starke Polizeipräsenz an. Die Polizei werde mit hohem Kräfteeinsatz sichtbar im Stadtgebiet auftreten und Recht und Ordnung konsequent durchsetzen. Bei einer Pressekonferenz in Frankfurt sagte Poseck:
Zugleich warnte er vor einer möglichen Beteiligung gewaltbereiter Linksextremisten. Dennoch gehen die Behörden derzeit von einem überwiegend friedlichen Verlauf aus.
Polizeipräsident: Verbarrikadierung "nicht erforderlich"
Besonderes Augenmerk legen die Einsatzkräfte auf die Innenstadt. Vor allem zwischen Opernplatz, Hauptwache und Konstablerwache will die Polizei frühzeitig auf mögliche Störungen reagieren. Auch der Schutz des Einzelhandels gehört zu den Schwerpunkten des Einsatzes. Polizeipräsident Stefan Müller betonte:
Nach Angaben der Polizei haben sich zahlreiche Händler nach zusätzlichen Schutzmaßnahmen erkundigt. Mit Blick auf mögliche Vorkehrungen für Geschäfte machte Müller jedoch eine klare Ansage: "Unzählige Male wurde gefragt, ob Schaufensterscheiben verbarrikadiert werden müssen, ob Sperrholzplatten vorgeschraubt werden müssen."
Einige Geschäfte wollen das Risiko jedoch nicht eingehen. So haben einzelne Händler in der Innenstadt trotz dieser Zusicherung vorsorglich ihre Schaufenster abgesichert.
Handel geht auch von friedlichem Verlauf aus
Die Polizei erwartet, dass der Geschäftsbetrieb grundsätzlich ohne größere Einschränkungen stattfinden kann. Wegen möglicher Verkehrsbehinderungen empfehlen die Behörden jedoch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Auch die Wirtschaftsverbände rechnen nicht mit einer Situation, die Geschäftsschließungen erforderlich machen würde. Der Handelsverband Hessen und der DEHOGA Hessen setzen auf einen friedlichen Verlauf. Jochen Ruths, Präsident des Handelsverbandes Hessen, sagte dazu:
Weiter heißt es: "Eine starke Innenstadt braucht demokratische Freiheit ebenso wie Sicherheit, wirtschaftliche Vielfalt und gegenseitigen Respekt." Geschäfte, Restaurants und Hotels sollen regulär geöffnet bleiben.
Frankfurter Geschäfte bleiben offen
Der Samstag wird nicht nur ein Test für die neue Protestbewegung, sondern auch für die Sicherheitsbehörden. Die Ausgangslage unterscheidet sich zumindest im Vorfeld deutlich von den Bildern aus Frankreich.
In Frankfurt bleiben die Geschäfte geöffnet, die Polizei zeigt Präsenz und die Verantwortlichen rechnen derzeit aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen nicht mit größeren Ausschreitungen.
Mariella Misquial ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Hessen.
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