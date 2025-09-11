Angriff in Essen: Laut Reul Hinweise auf islamistisches Motiv

Der Angriff auf eine Lehrerin an einer Berufsschule in Essen hat möglicherweise einen islamistischen Hintergrund. Das sagte NRW-Innenminister Reul im Innenausschuss.

NRW-Innenminister Herbert Reul. (Archivbild) Quelle: Imago

Der Messerangriff auf die Lehrerin eines Berufskollegs in Essen am vergangenen Freitag könnte laut NRW-Innenminister Herbert Reul einen islamistischen Hintergrund haben. In dem Fall des tatverdächtigen 17-jährigen Kosovaren verdichteten sich entsprechende Hinweise, sagte der CDU-Politiker im Innenausschuss des NRW-Landtags.

Zwar laute der Vorwurf derzeit auf versuchten Totschlag, berichtete Reul. Aber nach einer gerade erst neu erfolgten Auswertung von Datenträgern ließen sich "Hinweise auf eine religiös motivierte Tat erkennen". Auf eine Nachfrage im Ausschuss präzisierte der Minister:

Hinweise auf einen islamistisch motivierten Hintergrund verdichten sich. „ Herbert Reul (CDU), NRW-Innenminister

Es gehe um Videos, die der Tatverdächtige angefertigt habe. Einzelheiten könne er dazu nicht nennen.

Ermittlungen zur Tat dauern an

Nach dem Angriff war gegen den Tatverdächtigen am Montag Haftbefehl erlassen worden. Der Schüler steht im Verdacht, die 45-jährige Lehrerin am Freitag mit einer Stichwaffe schwer verletzt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an.

In Essen wurde eine Lehrerin an einem städtischen Berufskolleg mit einem Messer angegriffen, sie erlitt dabei Stichverletzungen. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei gefasst werden. 05.09.2025 | 1:31 min

Das Amtsgericht Essen erließ demnach Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Haftbefehl wurde dem Jugendlichen am Sonntag im Krankenhaus verkündet. Er war bei der Festnahme verletzt worden und kam in ärztliche Behandlung. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Polizei stoppte flüchtigen Tatverdächtigen

Nach der Attacke auf die Lehrerin war der Tatverdächtige zunächst geflohen. Die schwer verletzte Lehrerin kam in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige wurde nach etwas mehr als anderthalb Stunden rund zweieinhalb Kilometer vom Tatort entfernt von Polizisten festgenommen. Bei der Festnahme zog er nach Polizeiangaben ein Messer. Die Beamten stoppten ihn "durch den Einsatz der Schusswaffe", wie es hieß.