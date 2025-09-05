Essen: Polizeieinsatz an Schule - Lehrerin nach Angriff verletzt

In Essen läuft ein Großeinsatz der Polizei an einem Berufskolleg. Ein Schüler soll eine Lehrerin attackiert und schwer verletzt haben. Er ist offenbar auf der Flucht.

Die Polizei ist mit mehreren Kräften an dem Berufskolleg in Essen im Einsatz. Quelle: dpa

An einem Berufskolleg in Essen ist eine Lehrerin von einem Täter mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, soll es sich bei dem Täter um einen Schüler der Schule handeln. Er sei geflüchtet.

Zum Gesundheitszustand der Lehrerin lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Sicherheitskreise: Wohl gezielte Attacke auf Lehrerin

Weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht angegriffen. In Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass die Lehrerin gezielt attackiert wurde. Die Polizei war am Vormittag mit starken Einsatzkräften vor Ort.

Sie sei gegen 9.30 Uhr im Essener alarmiert worden.

Mehr in Kürze.