Kongo: Islamisten töten viele Menschen bei Angriff auf Kirche

Bei einem Angriff der islamistischen Miliz "Allied Democratic Forces" (ADF) auf eine Kirche in der Demokratischen Republik Kongo sind zahlreiche Menschen gestorben. Die Rebellen überfielen zuerst während eine Gebetsstunde in der Ortschaft Komanda in der nordöstlichen Provinz Ituri. Anschließend haben sie umliegende Häuser und Geschäfte in Brand gesetzt.