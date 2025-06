Bürgergeld: Linnemann will mit Reform "an die Substanz"

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dringt auf tiefgreifende Veränderungen beim vereinbarten Umbau des Bürgergelds in der schwarz-roten Koalition . "Wir müssen wirklich an die Substanz des Systems gehen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Wir können nicht wie in den vergangenen Jahren einfach nur irgendwelche neuen Sanktionen ankündigen, die dann in den Jobcentern vor Ort nicht umgesetzt werden können.

Linnemann: Kein Bürgergeld für Leistungsverweigerer

Bas sagt "mafiösen Strukturen" den Kampf an

Unterstützung dafür erhält Bas aus Gelsenkirchen: Es gebe de facto eine Einwanderung in die Sozialsysteme, sagte Oberbürgermeisterin Karin Welge, (SPD) dem "Tagesspiegel". Ihre Forderung: "Ich fände sinnvoll, wenn es Anspruch auf volle Sozialtransfers nur für Menschen gäbe, die schon eine Weile hier gelebt und ihre Familie selbst ernährt haben." Welge will "einen deutlichen Abschreckungseffekt".

Bürgergeld: 2024 über 100.000 Betrugsfälle

2024 wurden laut einer Sprecherin des Arbeitsministeriums 123.379 Fälle möglichen Leistungsbetrugs überprüft. In 101.603 Fällen habe sich der Verdacht bestätigt. 43.699 der Verdachtsfälle seien an Staatsanwaltschaft oder Zoll weitergegeben worden, in den übrigen Fällen hätten die Jobcenter selbst ermittelt. In Deutschland beziehen etwa 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld.