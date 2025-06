Bürgergeld: Bas will Terminversäumnisse härter bestrafen

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will rasch Reformen im Bürgergeld angehen. Die SPD-Politikerin kündigte an diesem Dienstag an, dass Terminversäumnisse von Beziehern der staatlichen Hilfe härter geahndet werden sollten. Auch die sogenannte Karenzzeit bei der Anrechnung eigenen Vermögens wolle sie ändern, kündigte Bas in Berlin beim Tag der Jobcenter an.