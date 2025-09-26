AfD muss Geschäftsstelle in Berlin räumen

Die AfD muss ihre Geschäftsstelle in Berlin bis Ende nächsten Jahres verlassen. Eine Klage des Vermieters auf fristlose Kündigung wies das Landgericht aber zurück.

Die Geschäftsstelle der AfD in Berlin-Reinickendorf (Archivbild) Quelle: dpa

Die AfD muss ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin spätestens Ende 2026 räumen - und damit gut ein Jahr früher, als es der Mietvertrag vorsah. Das entschied das Landgericht Berlin am Freitag. Eine Klage des Vermieters auf eine frühere Räumung wies das Gericht aber ab.

Mit einer Party nach der Bundestagswahl 23. Februar im Innenhof des Bürogebäudes habe die Partei gegen Vertragspflichten verstoßen, entschied das Landgericht Berlin. Eine fristlose Kündigung rechtfertige dies allerdings nicht, erklärte Richter Burkhard Niebisch.

Damit hat sich die AfD teils erfolgreich gegen eine entsprechende Räumungsklage gewehrt. "Ein großer Tag für meine Partei. Sie sehen mich sehr glücklich", sagte der stellvertretende AfD-Bundessprecher und Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk, der seine Partei in der mündlichen Verhandlung vertrat.

Rechtsstreit nach AfD-Wahlparty

Der Vermieter Lukas Hufnagl hatte den Vertrag mit der Partei gekündigt, nachdem diese nach der Bundestagswahl im Februar eine Wahlparty im Innenhof des Gebäudes gefeiert hatte. Da die Partei den Auszug zunächst verweigerte, reichte der Vermieter eine Räumungsklage ein. Die Partei mietet das Gebäude im Stadtteil Wittenau seit 2022 an.

Nach dem Urteil muss die Partei den Großteil ihrer Räume zum 30. September 2026 räumen. Den restlichen Bereich muss sie spätestens zum 31. Dezember 2026 verlassen haben.

Gegen das Urteil kann Berufung beim Berliner Kammergericht, der nächsthöheren Instanz, eingelegt werden. Der Kläger ließ zunächst offen, ob er das Urteil akzeptiert. "Zum Urteil selbst können wir, gleichgültig wie dieses ausfällt, erst nach Vorlage der Ausfertigung und Analyse der Urteilsbegründung Stellung nehmen", hatte der österreichische Immoblien-Investor Hufnagl schon am Vortag mitgeteilt.