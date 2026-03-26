Sachsen: Kultusminister will Schluss machen mit Lehrerverbeamtung

Aus der Zeit gefallen?:Streit in Sachsen: Lehrkräfte verbeamten - oder doch nicht?
von Anja Charlet
Erst seit einigen Jahren werden Lehrer in Sachsen verbeamtet. Der Kultusminister hält das für "aus der Zeit gefallen" und will das nun abschaffen. Die Betroffenen sehen das anders.
2019 hatte Sachsen die Lehrerverbeamtung als letztes Bundesland eingeführt. Jetzt stellt der Freistaat das Modell als erster wieder auf den Prüfstand.
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens bringt auf der Kultusministerkonferenz in Berlin, ganz bewusst, wie er sagt, einen "Deutschland-Pakt gegen die Lehrerverbeamtung" ein, um die Debatte darüber anzustoßen. Eine Lösung gebe es nur, wenn alle im Bund mitziehen.
Clemens erwartet Verschlechterung der Finanzlage auch in anderen Bundesländern
Sachsen will keinen Alleingang, der den Freistaat bei der Lehrer-Gewinnung nur schlechter stellen würde. Auch werde nicht mit einer schnellen Entscheidung gerechnet. Das ist das mittelfristige Ziel des sächsischen Kultusministeriums.
Die schwierige finanzielle Lage gehe an keinem Bundesland vorbei. Im Interview begründet der sächsische Kultusminister seinen Vorstoß. Die Situation habe sich geändert.
Die Verbeamtung von Lehrkräften wurde in Sachsen befristet eingeführt, steht 2030 ohnehin wieder auf dem Prüfstand. Clemens sagt:
Auch sei die Bezahlung von Lehrkräften inzwischen generell sehr gut. Das gelte sowohl für verbeamtete Lehrkräfte als auch für Tarifbeschäftigte.
Verbeamtung bringt ca. 1.000 Euro mehr netto
Nach dem Studium verdient ein Lehrender in Sachsen im Schnitt rund 5.100 Euro brutto.
Laut Kultusministerium in Dresden sind von rund 34.000 Lehrerinnen und Lehrern im Freistaat etwa 14.000 verbeamtet. Die anderen sind angestellt, was Gehaltsunterschiede von rund 1.000 Euro netto zur Folge haben kann.
Lehrerverbeamtung: Sicherheit versus modernes Arbeitsmodell
Clemens bezeichnet das Modell der Lehrerverbeamtung als "aus der Zeit gefallen". Nicht nur teuer in der Pensionszahlung, sondern auch in der Gesamtkonstruktion.
Für viele Berufsanfänger sind die Aussichten auf eine sichere Rente und einen sicheren Job in unsicheren Zeiten die Argumente, sich für den Lehrerberuf zu entscheiden. Seymen Böhtig unterrichtet seit drei Wochen an der Campus-Cordis-Gemeinschaftsschule in Dresden Geografie und Geschichte. Der 25-jährige sagt:
Genau das, wonach er gesucht habe. Jasmin Wiemann ist ein paar Monate länger an derselben Schule. Lehrerin - ihr Traumberuf. Die Verbeamtung sei Motivation gewesen, das Studium durchzuhalten und später in der Heimat zu bleiben. Für ihre Generation seien ein sicherer Job und eine garantierte Altersvorsorge ein großer Pluspunkt.
Gewerkschafterin Claudia Maaß: Wir sind gegen diese Hü-und-hott-Politik
Die Altersgrenze für eine Verbeamtung liegt in Sachsen aktuell bei 42 Jahren. Paul Scheibner ist Mitte 40, Lehrer für Mathe und Sport am Campus-Cordis. Und nicht verbeamtet. Er hat es vor Jahren abgelehnt.
Die Familie war in Dresden, er wurde außerhalb eingesetzt, wollte aber zurück nach Hause. Das hat er geschafft, nur verbeamtet wird er nun wohl nicht mehr. Dass für gleiche Arbeit eine unterschiedliche Besoldung gewährt wird, fühle sich aber schon ungerecht an.
Claudia Maaß von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) meint:
Auf jeden Fall hat der Vorstoß aus Sachsen, der auf der Kultusministerkonferenz nur am Rande unter dem Punkt "Verschiedenes" behandelt wird, einen Nerv getroffen. Wie die Diskussion darüber zeigt.
Anja Charlet ist Redakteurin und Reporterin im ZDF-Landesstudio Sachsen in Dresden.
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