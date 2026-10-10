Todesstrafe in den USA: Hasans Hinrichtung im Livestream zeigen?

Todesstrafe für Fort-Hood-Attentäter:Hinrichtung im Livestream? Darüber streiten die USA
von Anne Sophie Feil, Washington, D.C.
Die mögliche Live-Übertragung einer Militärhinrichtung sorgt in den USA für heftigen Streit. Kritiker warnen vor einer öffentlichen Inszenierung staatlicher Gewalt.
Wenige Tage nach der gescheiterten Hinrichtung der zum Tode verurteilten Christa Pike sorgt die Todesstrafe in den USA bereits für die nächste Kontroverse. Auslöser ist die Ankündigung von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, die Hinrichtung des Fort-Hood-Attentäters Nidal Hasan am 3. Dezember öffentlich - möglicherweise sogar per Livestream - zu zeigen.
US-Präsident Donald Trump entzog sich der Verantwortung. Er habe die Militärhinrichtung genehmigt, sei aber nicht an der Entscheidung für einen Livestream beteiligt gewesen, sagte er am Freitagabend. Trump fügte hinzu: "Ich nehme an, sie wollen, dass es als Beispiel dient, und das kann ich sehr gut nachvollziehen." Auch Vizepräsident JD Vance distanzierte sich. Er erklärte: "Wenn es live übertragen wird, werde ich es mir nicht anschauen."
US-Kongress zieht Vergleich zu Methoden repressiver Regime
Widerstand gegen die Pläne kommt aus beiden Parteien. Der demokratische Senator Chris Murphy zeigte sich im US-Sender CNN entsetzt:
"Öffentliche Hinrichtungen sind mittelalterlich." Sie gehörten zu den Praktiken, die die USA sonst an Terrorgruppen verurteilten, argumentierte Murphy.
Doch auch unter Republikanern stößt die Idee auf Skepsis. Der Kongressabgeordnete Austin Scott sagte, er unterstütze zwar Hasans Hinrichtung, aber eine Live-Übertragung erinnere an das Vorgehen der Terrororganisation Islamischer Staat. Und auch der Trump-kritische Senator Thom Tillis erklärte, dies sei etwas, "was unterdrückerische Diktaturen wie Iran oder Afghanistan machen".
UN-Menschenrechtskommissar: grausamer und unmenschlicher Völkerrechtsverstoß
Auch international stößt das Vorhaben auf Ablehnung. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk erklärte, eine öffentliche Hinrichtung sei eine grausame, unmenschliche, erniedrigende Behandlung und verstoße gegen das Verbot von Folter.
Mit einer öffentlichen Hinrichtung würden sich die USA einer Praxis annähern, die heute weltweit fast ausschließlich in autoritär regierten Staaten vorkommt. Im vergangenen Jahr gab es laut Amnesty International weltweit nur 17 dokumentierte öffentliche Exekutionen, alle in Afghanistan und Iran. In den USA fand die letzte öffentliche Hinrichtung 1936 statt.
Hasan kann das Todesurteil anfechten
Obwohl die Militärjustiz und der US-Präsident die Todesstrafe bestätigt haben, steht Hasan das verfassungsmäßige Recht zu, das Urteil über eine Habeas-Corpus-Petition vor zivilen US-Bundesgerichten anzufechten. Damit könnte er einen gerichtlichen Vollstreckungsaufschub erreichen, da verfassungsrechtliche Einwände gegen das Verfahren oder die geplante Live-Übertragung bis hin zum Supreme Court geprüft werden können.
Dass dieser Klageweg Exekutionen über viele Jahre blockieren kann, zeigt der Fall des Militär-Todeskandidaten Ronald Gray, dessen Hinrichtung bereits 2008 von Präsident George Bush gebilligt wurde und bis heute aussteht.
Jura-Professorin: Live-Übertragung ist Chance für mehr Transparenz
Die Rechtswissenschaftlerin Deborah Denno von der Fordham University gehört zu den wenigen Stimmen, die einer möglichen Live-Übertragung etwas abgewinnen können. Die Expertin für Hinrichtungsmethoden argumentiert, die Übertragung könne ein Maß an Transparenz schaffen, das es nie zuvor gegeben habe.
Mehr als die Hälfte der Amerikaner unterstütze weiterhin die Todesstrafe. Und wer diese befürworte, sollte sich auch mit der praktischen Umsetzung auseinandersetzen, so Denno.
Denno verwies außerdem darauf, dass eine Altersbeschränkung für Zuschauer der Hinrichtung diskutiert werden müsse.
Öffentliche Meinung zu Todesstrafe gespalten
Auch unter den US-Bürgern ist die Todesstrafe kontrovers. Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Gallup zufolge befürworten 52 Prozent der Amerikaner die Todesstrafe für wegen Mordes verurteilte Täter. 39 Prozent halten sie für moralisch nicht vertretbar. Eine Umfrage des Pew Research Center kam zuletzt auf 66 Prozent Zustimmung.
Gleichzeitig äußern 59 Prozent Zweifel an einer abschreckenden Wirkung, und fast drei Viertel befürchten, dass Unschuldige hingerichtet werden könnten. Als Pew im April 2001 nach der TV-Übertragung einer Hinrichtung fragte, lehnten dies 73 Prozent der Befragten ab.
Ob die Hinrichtung Nidal Hasans tatsächlich am 3. Dezember per Livestream übertragen wird, ist noch offen. Die Debatte darüber offenbart jedoch, wie tief die USA in der Frage der Todesstrafe gespalten sind und wie schwer sich die Grenze zwischen Transparenz und öffentlicher Inszenierung staatlicher Gewalt ziehen lässt.
Anne Sophie Feil ist Reporterin im ZDF-Studio Washington, D.C.
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