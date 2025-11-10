Senat-Abstimmung: Lösung im US-Haushaltsstreit zeichnet sich ab

Kein Ende des Shutdowns, aber ein politischer Durchbruch: In Washington stimmte der Senat für eine Verlängerung der Staatsfinanzierung. Doch es gibt noch viel zu tun.

US-Senat macht Weg für Ende des Shutdowns frei

Der Senat will nun eine Lösung finden, um den längsten Shutdown der US-Geschichte zu beenden. Quelle: AFP

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt getan, um den Teilstillstand der Regierungsgeschäfte zu beenden. Der Senat stimmte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit 60 zu 40 Stimmen dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.

Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der US-Geschichte überwunden. Ein wichtiger politischer Durchbruch, aber kein Ende des Shutdowns. Denn: Der angestrebte Deal sieht nur einen Übergangshaushalt bis 30. Januar 2026 vor. Der Streit könnte also schon bald aufs Neue entflammen.

Um was geht es?

Weil sich Demokraten und Republikaner im Kongress nicht auf einen Haushalt einigen können, ist der Regierungsbetrieb seit mehr als einem Monat in weiten Teilen lahmgelegt. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld. Umfragen zufolge machen derzeit jedoch viele Amerikaner Trump und die Republikaner für den Stillstand verantwortlich.

Am Sonntagabend beendeten die Senatoren schließlich die Pattsituation, nachdem sich die konkurrierenden politischen Lager auf Eckpunkte eines Kompromisses einigen konnten. Der republikanische Mehrheitsführer John Thune versprach, dass im Dezember über die Verlängerung der Zuschüsse zur Krankenversicherung abgestimmt werden soll.

Fast alle Republikaner sowie sieben Demokraten und ein unabhängiger Vertreter in der Kongresskammer stimmten dafür, den nächsten Verfahrensschritt zu billigen, den es für eine Einigung braucht. Nur einer der 53 Republikaner, Senator Rand Paul, stimmte mit "Nein". Mindestens 60 Stimmen waren insgesamt notwendig.

Wie geht es jetzt weiter?

Bevor die US-Regierung ihre Arbeit wieder aufnehmen kann, muss die Übergangslösung zur Beendigung der Haushaltssperre noch vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden. Danach wird sie an US-Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt.

