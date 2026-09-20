Zur Überwachung künstlicher Intelligenz will US-Präsident Trump eine "AI Force" gründen. Außerdem will er einen "KI-Zar" ernennen.

Präsident Trump will eine sogenannte "AI Force" ins Leben rufen. Damit soll Künstliche Intelligenz überwacht werden. Online schrieb er, dass KI weiter gefördert und beaufsichtigt werden solle. 20.09.2026 | 0:23 min

US-Präsident Donald Trump will eine "AI Force" für Künstliche Intelligenz schaffen - und einen "KI-Zar" ernennen. Die "AI Force" soll eine Art Regierungsinstanz sein und sich um die "schlechten Akteure" bei KI kümmern, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Außerdem wolle er bald einen "KI Zaren" verkünden. "Nur Bewerber mit hohem IQ kommen in Frage!", schrieb Trump.

Der "KI-Zar" soll eine Art Beauftragter der Regierung für die KI-Technologie sein. Bis März war für diese Aufgabe der Silicon-Valley-Unternehmer David Sacks zuständig.

"AI Force": Weltraum-Truppe dient als Vorbild

Beim Aufbau der "AI Force" will sich der US-Präsident an der Weltraum-Truppe "Space Force" orientieren. Sie soll Gefahren aus dem All abwehren. Details, wie genau die "AI Force" aussehen oder agieren soll, nannte Trump nicht. Nur so viel: Sie solle im Rahmen der existierenden Strafgesetzordnung vorgehen.

Cyberangriffe, Datenabflüsse - die Warnungen, dass sich KI verselbstständigt, häufen sich. Wie sich dies verhindern lässt, war unter anderem Thema auf dem "Big Bang KI Festival". 16.09.2026 | 2:54 min

Trump will Wachstum von KI "in keiner Weise behindern"

Mehrere führende KI-Unternehmer hatten zuletzt vor der Technologie gewarnt. Trump sieht das anders. "Wir werden das Wachstum dieser unglaublichen Branche in keiner Weise behindern oder bremsen", schrieb er. Vielmehr werde man sie "wertschätzen, unterstützen und begleiten, während sie wächst!". Er verwies darauf, dass die USA bei KI vor China und dem Rest der Welt lägen - und er wolle, dass dies so bleibe.

In seinem Truth-Social-Eintrag warf der US-Präsident Kritikern der Technologie vor, sie wollten "die Dezimierung oder Zerstörung von KI". "Ich, als Präsident der Vereinigten Staaten, werde nicht untätig daneben stehen und das zulassen." Vor allem Kritikern aus der Demokratischen Partei warf er vor, Falschinformationen in der Sache zu verbreiten.

KI wichtiges Thema bei US-Midterms

KI-Rechenzentren sind zu einem wichtigen Thema vor den US-Zwischenwahlen im November geworden. Immer mehr US-Bürger kritisieren den hohen Energieverbrauch der Rechenzentren.

Demokraten und Republikaner - Politiker beider Parteien sind wichtige Schlüsselfiguren bei den Midterms. Sie sind entscheidend für Mehrheiten und prägen damit auch Donald Trumps politische Zukunft. 18.09.2026 | 1:17 min

Zurzeit läuft eine Debatte um die Regulierung der KI-Technologie. Führende Firmen wie Anthropic und OpenAI, das ChatGPT entwickelt, plädieren nach Hacking-Attacken dafür, die Entwicklung von KI abzubremsen. Sie sehen das Risiko, dass die Technologie der Kontrolle durch Menschen entgleiten könnte.

Einige Forscher aus der Branche warnen sogar davor, dass KI unter Umständen die Menschheit auslöschen könne. Solche Szenarien sind jedoch umstritten.

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Quelle: AFP, dpa