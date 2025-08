Wie Indien auf die Trump-Zölle reagieren wird

Sehen Sie hier das Interview mit Indien-Experte Tobias Scholz in voller Länge - oder lesen Sie die wichtigsten Aussagen im Text.

"Total schockiert" sei man in Neu-Delhi. War es doch gerade Trump, der in seiner ersten Amtszeit den Schulterschluss mit Indien suchte - auch, um einen starken Partner gegen China zu gewinnen.

Warum verhängt Trump hohe Zölle gerade gegen Indien?

Nun aber mache Trump Indien zur "Quelle allen Übels", so Scholz, und belegt das Land mit höheren Strafzöllen als "Erzrivale Pakistan oder China". Dabei sei gerade China führend im Handel mit russischen Energieträgern und militärischer Technologie. Eine zentrale Frage laute daher: Warum Indien?

Eine eindeutige Antwort gebe es nicht, so Scholz. Klar sei nur:

Donald Trump hat sich gegenüber Indien definitiv in eine Lage geredet und manövriert, die die bilateralen Beziehungen verschlechtert.

Strategisch sei denkbar, dass er sich gezielt einen Staat ausgesucht habe, der stark genug ist, um an ihm ein Exempel zu statuieren - aber nicht stark genug, um sich zu wehren. An China sei "sozusagen der Kelch vorbeigegangen", so Scholz. Und im Vergleich zu China sei Indien das "kleinere Übel".