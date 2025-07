Trump und Epstein - Deepfake-Clips gehen viral

Das Video wird millionenfach in Sozialen Netzwerken angezeigt, sammelt tausende, teils empörte Kommentare: "OMG, er sucht sich das Mädchen aus, das er will?", schreibt eine Nutzerin. Aber der Clip ist mit Künstlicher Intelligenz hergestellt - genau wie weitere Videos und Fotos, die Trump zusammen mit Epstein in verfänglichen Situationen zeigen: Trump und Epstein mit minderjährigen Mädchen auf einer Couch in einem Nachtclub. Trump, wie er Arm und Arm mit einem 13-jährigen Mädchen tanzt, angeblich auf Epsteins berüchtigter Karibikinsel.