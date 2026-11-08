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Trump will UFC-Chef Dana White als Pressesprecher

UFC-Chef Dana White angefragt:Trump will "gewalttätigen Kämpfer" als Pressesprecher

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US-Präsident Donald Trump hätte gerne den Chef des Kampfsportverbands UFC als nächsten Pressesprecher. Dana White will es sich überlegen.

UFC-Chef Dana White und US-Präsident Donald Trump unterhalten sich

UFC-Chef Dana White und US-Präsident Trump beim Käfigkampf am Weißen Haus im Sommer - nun soll der Freund Trumps Pressesprecher werden.

Quelle: AFP | EVAN VUCCI

US-Präsident Donald Trump hat den vakanten Pressesprecher-Posten im Weißen Haus dem mit ihm befreundeten Präsidenten des Kampfsportverbands Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, angeboten.

Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass dem großartigen Dana White, einem gewalttätigen Kämpfer und Krieger, der Posten des Pressesprechers der Vereinigten Staaten angeboten wurde.

US-Präsident Donald Trump

Das schrieb Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social und ergänzte: "Dana, bitte nimm den Job an!"

Im Gespräch mit Reportern nach einer Boxveranstaltung in London am Samstagabend sagte White, er werde nach Washington fliegen und sich am Montag mit Trump treffen. "Danach werde ich mehr dazu sagen können."

Donald Trump beim Wahlkampf für die Republikaner in Wasilla in Alaska

Nach dem Wahldebakel bei den Midterms suchen die Republikaner nach Verantwortlichen. Vizepräsident Vance deutet auf Trump. Auch andere Parteimitglieder distanzieren sich.

05.11.2026 | 1:35 min

Mehrere Kämpfer sollen als Berater ins Weiße Haus

Zuvor veröffentlichte der UFC-Chef ein - möglicherweise KI-generiertes - Foto im Onlinedienst Instagram, das ihn hinter dem Rednerpult im Presseraum des Weißen Hauses zeigte. In der Bildunterschrift heißt es "On to the next chapter" (Auf zum nächsten Kapitel).

v.l.: Souad Mekhennet, Norbert Röttgen, Maybrit Illner, Ben Hodges, Jan van Aken, Frank SauerSchalte: Elmar Theveßen

Wie wird sich Trump nach den verlorenen Midterms verhalten - wird er noch gefährlicher und unberechenbarer? Gäste diskutieren bei maybrit illner.

05.11.2026 | 64:55 min

Der 57-jährige White ist Präsident und CEO der UFC, der größten und erfolgreichsten Organisation in der Welt der Mixed Martial Arts. Die brutalen Käfigkämpfe der UFC werden weltweit übertragen.

Trump nannte außerdem sechs UFC-Kämpfer, von denen er hoffe, dass White sie als Berater mit ins Weiße Haus bringen werde, "obwohl einige nicht aus unserem Land sind". Zwei der genannten Kämpfer sind Russen, einer ist Brasilianer. Das Weiße Haus veröffentlichte die Nachricht auch auf einem seiner offiziellen Konten.

Der künftige Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, geht zum Einsteigen in Marine One zusammen mit Präsident Donald Trump auf dem South Lawn des Weißen Hauses, Freitag, 5. November 2026, in Washington.

Diese Personalie sorgt für Aufregung: Stephen Miller übernimmt den mächtigen Posten des Stabschefs im Weißen Haus. Der bisherige Stellvertreter gilt als rechter Hardliner.

07.11.2026 | 1:36 min

Trump und White seit Jahren befreundet

Das Weiße Haus ist seit dem 16. Oktober ohne Pressesprecher, nachdem Katie Zacharia die Position nach weniger als einer Woche im Amt aufgeben musste.

Trump und White sind langjährige Freunde. An Trumps 80. Geburtstag im Juni veranstaltete die UFC einen blutigen Käfigkampf auf dem Südrasen des Weißen Hauses. Seit Trumps Wiederwahl sitzt White im Verwaltungsrat von Meta, was viele als Zeichen für die konservative Ausrichtung des Tech-Konzerns werteten.

80. Geburtstag
:Trump feiert Geburtstag mit Käfigkampf

Trotz Krieg und Krisen wird es zum 80. Geburtstag von US-Präsident Trump eine große Feier geben. Vor dem Weißen Haus werden Käfigkämpfe von Mixed-Martial-Arts-Kämpfern und 4.000 Gäste erwartet.
Video0:15
Das UFC Fan-Fest auf der Ellipse des Weißen Hauses vor dem Käfigkampf in Washington.
Quelle: AFP
Über Personalveränderungen im Weißen Haus berichtete das ZDF unter anderem am 07.11.2026 im heute journal update um 0:25 Uhr.

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