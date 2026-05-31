Trump trotzig: Ziehe "größere Publikumsmassen an als Elvis"

Mehrere Musiker haben ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA abgesagt. Trump lässt das kalt. Er sei "die größte Attraktion der Welt".

Zahlreiche Musiker haben ihre Teilnahme für die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA abgesagt. Trump erwägt nun die Konzerte durch eine persönliche Kundgebung zu ersetzen 31.05.2026 | 0:36 min

Nach der Absage mehrerer Musiker erwägt US-Präsident Donald Trump eine Planänderung für die Feierlichkeiten rund um den 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA.

Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Konzerte in der Hauptstadt Washington könne er sich eine Kundgebung mit sich selbst als Hauptredner vorstellen, teilte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social mit.

Trump: Bin "die größte Attraktion der Welt"

Er sei schließlich "die größte Attraktion der Welt, derjenige, der weitaus größere Menschenmengen anzieht als Elvis in seiner Blütezeit, und das ohne Gitarre". Er könne den Platz "dieser drittklassigen Künstler" auf der Bühne einnehmen, schrieb Trump. Er lasse daher prüfen, ob am Mittwoch eine Kundgebung mit dem Titel "Amerika ist zurück" organisiert werden könne.

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Trump ließ offen, welchen Mittwoch er meint und welche Veranstaltungen zugunsten der Kundgebung möglicherweise abgesagt werden sollen.

Als einer von Elvis erfolgreichsten Auftritte gilt übrigens das TV-Special "Aloha from Hawaii" von 1973. Das Konzert wurde in zahlreiche Länder übertragen und erreichte weltweit ein Millionenpublikum.

Neun Musiker angekündigt, fünf sagen ab

Die Konzerte sollten während der vom 25. Juni bis zum 10. Juli geplanten Feierlichkeiten auf der National Mall zwischen Kapitol und Washington-Denkmal stattfinden. Mehrere Künstler, unter ihnen die Country-Sängerin Martina McBride und der Sänger der in den 1980ern erfolgreichen Band Poison, Bret Michaels, hatten ihre Teilnahme in den vergangenen Tagen aber abgesagt.

Insgesamt zogen fünf der neun angekündigten Musiker ihre Zusagen inzwischen zurück.

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Quelle: AFP, ZDF