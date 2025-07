Grenzkonflikt: Erneute Gefechte zwischen Thailand und Kambodscha

An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha sind am Freitagmorgen (Ortszeit) Berichten zufolge erneut Feuergefechte entbrannt. "Warnung: Derzeit kommt es in mehreren Grenzgebieten zu Zusammenstößen", teilte die thailändische Armee auf Facebook mit. Menschen in der Region im Nordosten Thailands wurden aufgefordert, das Gebiet unbedingt zu meiden.