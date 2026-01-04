  3. Merkliste
IS in Syrien: Britisch-französischer Angriff auf Waffenlager

Das britische und das französische Militär fliegen gemeinsam einen Angriff auf ein mutmaßliches Waffendepot der Terrormiliz IS in Syrien.

Das vom britischen Verteidigungsministerium herausgegebene Handout-Foto zeigt einen Typhoon-Piloten der Royal Air Force bei der Überprüfung des Flugzeugs vor dem Abflug.

In Syrien haben Großbritannien und Frankreich einen Luftangriff auf den Islamischen Staat geflogen. Ziel des Angriffs soll ein unterirdisches Waffenlager der Terrormiliz gewesen sein.

04.01.2026 | 0:24 min

Großbritannien und Frankreich haben nach Angaben aus London einen gemeinsamen Luftangriff auf eine Anlage der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien geflogen. Am späten Samstag habe die Royal Air Force in einer gemeinsamen Operation mit Frankreich ein mutmaßliches unterirdisches Waffenlager des IS nördlich von Palmyra getroffen, teilte das britische Verteidigungsministerium am frühen Sonntagmorgen mit. In der Umgebung der Anlage gebe es keine zivilen Wohngebiete.

Es seien Lenkbomben eingesetzt worden, um Zugangstunnel zu der Anlage zu zerstören, hieß es weiter. Der IS habe dort "höchstwahrscheinlich" Waffen und Sprengstoff gelagert. Erste Auswertungen deuteten auf einen Erfolg der Operation hin. Sie sei durchgeführt worden, um ein Wiederaufleben der Terrormiliz zu verhindern. Das zentralsyrische Palmyra war Mitte der 2010er Jahre zeitweise vom IS besetzt.

Menschen schwenken syrische Flaggen bei einer Feier zum ersten Jahrestag des Sturzes des ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad in Damaskus, Syrien, am Montag, dem 8. Dezember 2025.

Vor gut einem Jahr beendete eine Offensive nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg die Assad-Herrschaft in Syrien. Doch die Lage ist weiterhin instabil, viele Orte sind stark zerstört.

08.12.2025 | 1:50 min

IS: Militärisch besiegt, aber weiter eine Gefahr

Erst vor rund zwei Wochen hatte das US-Militär mehr als 70 Ziele der Terrormiliz in Syrien attackiert. Wenige Tage zuvor waren bei einem mutmaßlichen IS-Angriff in Syrien drei Amerikaner getötet worden. Es waren die heftigsten Angriffe der USA in Syrien seit dem Sturz von Langzeit-Machthaber Baschar al-Assad Ende vergangenen Jahres.

Trump guckt in die Kamera

Nach einem Angriff auf US-Soldaten hat das US-Militär in Syrien einen groß angelegten Vergeltungsschlag gegen den IS gestartet. Dabei griff es mehr als 70 Ziele der Terrormiliz an.

20.12.2025 | 0:23 min

Die USA führen in Syrien eine internationale Koalition zum Kampf gegen den IS an. Die Terrormiliz gilt zwar als militärisch besiegt, viele ihrer Kämpfer zogen sich aber in die Wüstengebiete in Syrien sowie im Irak zurück und gelten weiterhin als Gefahr. IS-Zellen sind weiter aktiv und verüben Anschläge. US-Präsident Donald Trump hatte deutlich gemacht, gegen die syrische Übergangsregierung unter Interimspräsident Ahmed al-Scharaa richteten sich die jüngsten Schläge nicht.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 04.01.2026 ab 09:37 Uhr.
