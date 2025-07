US-Bildungsministerium: Supreme Court erlaubt Trump Entlassungen

US-Präsident Donald Trump kann nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts mit der Auflösung des Bildungsministeriums fortfahren. Die konservative Richtermehrheit setzte am Montag eine einstweilige Verfügung des US-Bezirksrichters Myong Joun in Boston aus, der Entlassungen gestoppt und die Regierungspläne in Frage gestellt hatte.