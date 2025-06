Des einen Sorgen, des anderen Geschäft: Estland hat seit Jahren die niedrigsten Belegungsquoten in Gefängnissen in der Europäischen Union . Auch in Tartu gib es viel Platz und das Gefängnis ist zu modern, um es abzureißen. 8.500 Euro will Schweden pro Platz monatlich überweisen. Das heißt, in einem Jahr kommen so 61,2 Millionen Euro Miete zusammen für 600 Insassen.